Филимонов: В Подмосковье нет дефицита продуктов и других товаров

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«На территории Московской области торговые сети, распределительные центры и рынки, обеспечивающие потребителей продовольствием и другими товарами первой необходимости, продолжают свою работу», - рассказал Филимонов.
Ранее стало известно, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, это связано с тем, что в Подмосковье проводятся антитеррористические мероприятия.