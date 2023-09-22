Филиппо: Фон дер Ляйен перекладывает вину за Хиросиму и Нагасаки на Россию

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«Вот так пытаются манипулировать толпой, заставляя их поверить, что бомбу на Хиросиму (и Нагасаки) сбросила Россия, а не Америка», — рассердился политик.Он также добавил, что подобные заявления являются неприемлемыми.
6 и 9 августа 1945 года, Соединенные Штаты Америки сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Суммарное число погибших от трагедии составило 450 тысяч человек, многие выжившие по-прежнему страдают от заболеваний, вызванных радиацией.
Ранее лидеры стран АСЕАН призвали мировое сообщество отказаться от ядерного оружия и призвали использовать космические ресурсы только в благих целях, направляя действие на общее благо мира.
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