Филиппо: Фон дер Ляйен перекладывает вину за Хиросиму и Нагасаки на Россию

22 сентября, на Советской улице в городском округе Щёлково загорелась мансарда двухэтажного нежилого здания.

По сообщению администрации округа Щёлково, пожар в офисном здании в 1-м Советском переулке полностью потушен.

Также сообщается, что в результате пожара пострадавших и погибших нет.

По словам очевидцев, рядом с местом происшествия было очень трудно находиться из-за едкого запаха дыма.

В тушении было задействовано 75 человек и 26 единиц техники.