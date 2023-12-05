Философ Брызгалина: «Пока последствия внедрения ИИ не до конца понятны»

После завершения реконструкции металлического моста через Оку открылось движение поездов в направлении Москвы на участке Тарусская – Серпухов Курского направления МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на компанию «Московская железная дорога».