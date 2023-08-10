Финалистка «Мастер года» из Подмосковья рассказала об опыте участия в конкурсе

Финалистка конкурса «Мастер года» от Московской области Ирина Борзова рассказала об опыте участия в конкурсе, а также о значимости профессии педагога в наше время.

Ирина Николаевна Борзова является преподавателем «Губернского колледжа» в городском округе Серпухов. Она работает в области преподавания более 20 лет, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.





«Каждый конкурс — это возможность роста и развития, так как в процессе подготовки к конкурсным мероприятиям узнаешь много нового, осваиваешь новые педагогические технологии, структурируешь свои знания и умения. Когда долго работаешь, кажется, что ты все умеешь и все делаешь правильно. Но на конкурсе тебе дают оценку профессионалы — это очень полезно, хотя и волнительно», — рассказала преподаватель Ирина Борзова.

Стать педагогом Ирина Николаевна мечтала ещё в детстве.Педагог отметила, что участие в конкурсе придало ей большую уверенность в себе и своих силах.

Ведомство отмечает, что в региональном этапе конкурса «Мастер года» приняли участие 76 конкурсантов, из которых отобрали 20 лучших преподавателей региона.

Конкурс «Мастер года» дает возможность педагогам колледжей поделиться собственным опытом, найти единомышленников и повысить свою квалификацию.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.



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