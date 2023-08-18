Финальная летняя смена стартовала в подмосковном лагере «Литвиново»

Несколько сотен подмосковных ребят отправились в детский оздоровительный лагерь «Литвиново».

«Этим летом детский оздоровительный лагерь «Литвиново» распахнул свои двери для детей участников специальной военной операции. Сегодня в лагере стартовала финальная шестая смена. Ребята проведут ближайшие две недели в безмятежной атмосфере веселых и познавательных занятий», - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Во время отдыха в лагере дети занимаются спортом, играют в футбол, волейбол, теннис, плавание и другие, посещают различные мастер-классы, занимаются танцами и кулинарией.





Для удобства детей в лагере оборудовали уютные комнаты для проживания, спортивные площадки, бассейн, кинозал и библиотеку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что власти Подмосковья подготовили для детей участников спецоперации около 3 тыс бесплатных путевок в оздоровительный лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе.

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