Финансисты рассказали, куда россиянам выгодно вкладывать деньги

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Комментируя информацию ЦИОМ о том, что всего 6% россиян хранят сбережения в долларах, эксперт заявил, что одна из главных причин подобного явления состоит в том, что совершать операции с долларами становится сложнее.
«Многие банки вводят комиссии за внесение денег на счет в иностранной валюте. Поступление денег на счет в иностранной валюте также облагается существенным процентом, снять деньги со счета также не банальная история. В обменных пунктах очень большая разница между ценой покупки и ценой продажи», - заявил Паранич.Он также отметил, что вклады это не единственный инструмент который позволит сохранить и преумножить средства.
«У нас есть несколько направлений, для чего люди покупали валюту. Это оплата за рубежом каких-то покупок для поездки в отпуск. На многие годы покупалась валюта, чтобы защитить себя от инфляции. И та и другая история сейчас не очень однозначная», - заявил Паранич.На вопрос о том, какие прогнозы относительно курса доллара в РФ, эксперт ответил, что давать прогнозы крайне сложно.
«Основное, что влияет на курс иностранной валюты на территории РФ, это платежный баланс России. То есть то, насколько много валюты приходит в страну и насколько много тратится на приобретение товара и вывод капитала за рубеж. Прогноз дать сложно в текущей ситуации», - подчеркнул Паранич.Эксперт также посоветовал где и как хранить сбережения.
«Если мы говорим о том, что валюта нужна чтобы что-то покупать за рубежом, то валюту откладывать надо, чтоб такие покупки можно было совершать. Так как не во всех странах принимают рубли. Если мы говорим про защиту сбережений от инфляции и преумножения капитала, то спектр довольно широк. В том числе, на фондовом рынке обращаются облигации, привязанные к индексу инфляции и возможно это более точный инструмент для защиты от инфляции, чем курс доллара, потому что это зависит в том числе и от политической обстановки. Инфляция измеряется и те самые инфляции компенсируют потери плюс дают дополнительный доход. Можно также рассмотреть другие инструменты. В настоящее время ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 12% такие инструменты, по которым доход подвязан к процентной ставке, тут же на это отреагируют и доход по ним станет выше. Я имею ввиду рынок ценных бумаг, вклады , которые тоже реагируют на ставку, но это долгоиграющая история. Но есть инструменты на фондовом рынке, которые подвязаны к валюте, если человек хочет, чтобы его сбережения были привязаны к курсу валют, они, кстати, более защищены от риска», - пояснил Паранич.На вопрос о том, что делать тем, у кого немного средств и куда лучше вложить их, эксперт ответил, что такие вкладчики не сильно почувствуют, если деньги будут просто на депозите.
«Это дополнительная доходность, которая часть инфляции компенсирует, но защитить средства полностью не получится. Одно время обсуждались вклады в юанях, но это валюта сложно предсказуемая. Если говорить по вкладам в рублях, то много предложений есть от банков, в том числе после повышения ключевой ставки. Можно подобрать вариант. Есть маркетплейс под названием «Финуслуги», там можно увидеть предложения от большого количества банков. Рисков там практически нет. Ставки достаточно выгодные, что достаточно интересный вариант. По срокам, все зависит от того, что хочет потребитель», - заключил Паранич.Читайте также:
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