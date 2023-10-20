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Финансовый эксперт Глазков прокомментировал ожидаемые изменения пенсий

Финансовый эксперт Максим Глазков: Пенсии проиндексируют не 7,5% с 1 января 2024 года
20 октября 2023, 09:01
Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Финансовый эксперт Глазков напомнил, что с 1 января 2024 года пенсии будут проиндексированы на 7,5%. Таким образом, ежемесячная выплата неработающим пенсионерам увеличится до 23,4 тысячи рублей.
С начала года также аналогичным образом увеличится и размер страховой пенсии, а с 1 апреля — размер социальной пенсии, рассказал специалист в беседе с RT. Ее сумма составит 13,4 тысячи рублей, уточнил эксперт. Он также добавил, что претендовать на социальную пенсию смогут нетрудоспособные граждане, а также те, у кого недостаточен стаж для назначения другой пенсионной категории.

Максим Глазков пояснил, что льготные категории также смогут получить выплату, проиндексированную на 7,5%. К этой категории относятся люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны, граждане, пострадавшие от радиации и ядерных испытаний, герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы, а также те, кто пострадал в результате аварии на Чернобыльской АЭС.


Для работающих пенсионеров процент индексации будет рассчитываться индивидуально, исходя из трудового стажа, сказал эксперт в заключение.

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Россиянам предрекли нестабильный ноябрь
Гидрометцентр назвал ноябрь нестабильным с провалами в холод
20 октября 2023, 08:35

Фото: istock / yulenochekk

Ноябрь в России принесет нестабильную помогу с провалами в холод. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью «Российской газете».
Паршина заявила, что на европейской части РФ по большей части температура будет в пределах климатической нормы. Исключения составят Поволжье и республика Коми. Там ночью температура будет в пределах минут 3-8  градусов, а днем в среднем будет около нуля. А в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях термометр покажет значения немного выше нормы. 

В Москве в ноябре средняя температура днем составит минус три-плюс два градуса, а ночью в среднем один-шесть градусов ниже нуля. Паршина также сообщила, что в ноябре осадков будет меньше, чем в октябре и они будут в пределах нормы. При похолоданиях возможен снег.

В Пермском крае и Кировской области прогнозируется днем — до минус 12 градусов, а ночью она может упасть до минус 18. В Поволжье по ночам будет морозить до минус 10 градусов.

Температура ниже нормы ожидается на Урале и в Сибири. Днем температура может достигать минус трех-восьми градусов, а в некоторых районах Западной Сибири прогнозируются морозы до 25 градусов ниже нуля.

Тепло в ноябре можно ожидать только в Ростовской области и на Нижней Волге, там температура днем будет подниматься до плюс 8-10 градусов. Также плюсовая температура сохранится на юге Приморского края, на Сахалине и на юге Курильских островов.

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Презентация китайского автомобильного бренда Hongqi прошла в Москве
20 октября 2023, 08:04

Фото: istockphoto/Fahroni

В Москве состоялась официальная презентация китайского премиального автомобильного бренда Hongqi. Компания занимается выпуском автомобилей премиум-класса, которые в скором времени будут представлены в российских автосалонах.
В данный момент российская линейка бренда представлена четырьмя моделями: два седана и два кроссовера, сообщает издание Autonews.ru. Но со следующего года разнообразия будет больше: компания анонсировала появление на российском рынке двух новинок — роскошного минивэна и компактного кроссовера.

Ранее бренд Hongqi, что в переводе с китайского означает «красное знамя», выпускал автомобили исключительно для политической элиты КНР. Однако с недавнего времени компания начала производить и «гражданские» машины для свободной продажи. Более того, Hongqi уже поставляет некоторые модели в Норвегию и Объединенные Арабские Эмираты. А нынешним летом Hongqi начал поставлять свои элитные автомобили и в Россию.

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#китай
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Илон Маск восхитился красотой станции метро «Автово» в Санкт-Петербурге
20 октября 2023, 06:18

Фото: iStock/Noppasin Wongchum

Предприниматель из США Илон Маск на своей странице в соцсети X выразил восхищение станцией метро «Автово» в Санкт-Петербурге.
Бизнесмен сопроводил публикацию видеозаписью, снятой на платформе станции метро.

«Вот так должны выглядеть станции метро», — говорится в публикации.

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20 октября — День военного связиста: как отмечают, что подарить
20 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/Vadimborkin

Ежегодно 20 октября профессиональный праздник отмечают специалисты, которые обеспечивают координацию, безопасность и точность работы всех частей армии. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято отмечать праздник и что подарить военным связистам.

День военного связиста — 2023: история праздника


Ни одна армия мира не может существовать без связи. Отряды военных связистов появились еще XVIII веке, однако особую славу специалисты этой области получили во времена Великой Отечественной войны. Учреждение праздничной даты неслучайно. Именно 20 октября 1919 года было создано первое войско связи России. В 2006 году праздник утвердил президент России Владимир Путин. День военного связиста стал официальным праздником, призванным привлечь внимание к важности этой профессии, особым навыкам военнослужащих войск связи и важнейшей роли военных связистов в укреплении обороны и безопасности страны.

День военного связиста – 2023: за что отвечают


Военные связисты обеспечивают армию возможностями для передачи информации, обслуживают системы и средства автоматизации на пунктах управления, работают с секретной информацией, шифруют и кодируют данные.  
Их профессиональные навыки позволяют устанавливать связь в любой обстановке, в условиях ограниченности инструментов и ресурсов.   

День военного связиста – 2023: традиции


В этот день в воинских частях проходят торжественные мероприятия. Отличившихся в службе бойцов награждают грамотами, медалями, присваивают воинские звания. 20 октября принято также поздравлять ветеранов войск, инженеров, разработчиков средств связи. По телевидению в День военного связиста выходят тематические репортажи, общественности рассказывают о подвигах и заслугах связистов в мирное и военное время.  

Что подарить военному связисту


20 октября следует выразить слова благодарности проходящим службу в войсках связи за их непростую, важную и порой опасную работу. В качестве подарка военному связисту можно преподнести фляжки, стелы, брелоки, ремни, обложки на удостоверение, флаги войск связи, портативный набор инструментов, подарочные сертификаты и т.д.

На сувениры можно нанести эмблему войск связи, инициалы военнослужащего, теплые пожелания. 

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Брошенному в подмосковной ветклинике коту нашли нового хозяина
19 октября 2023, 22:43

Фото: Минсельхозпрод МО

Кота породы сфинкс, оставленного в Лотошинской государственной ветеринарной клинике, забрал неравнодушный житель Подмосковья. Об этом рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.
Ранее сообщалось, что в начале октября пятилетнего породистого кота Степана оставили в кабинете ветеринара. Владелец животного под видом посетителя зашёл на приём, бросил питомца и скрылся на автомобиле.
«Две недели кот находился в ветклинике. Степану выделили место в кабинете и начали активно искать нового ответственного и любящего хозяина. Приютить животное были готовы более 20 жителей Подмосковья», – сказал Воскресенский.
Кот здоров, за исключением воспаления глаз, которое вылечили за время пребывания в клинике.
 
Теперь животное живёт у Александра в Лотошине. Ему дали новое имя –Захар. Хозяин говорит, что сфинкс чувствует себя хорошо, ест сухой корм и играет плюшевой мышкой.
 
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#минсельхозпрод мо
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#клиника
#кот
#животное
#сергей воскресенский
#подмосковье
#московская область
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Глава Дмитровского округа Поночевный обещал решить вопросы безопасности жителей СНТ «Созвездие»
19 октября 2023, 21:14

Фото: администрация Дмитровского г. о.

Жители СНТ «Созвездие» за помощью в решении вопроса безопасности дачников обратились к главе Дмитровского городского округа Илье Поночевному. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
СНТ расположено в тихом живописном месте на берегу Кухолки и опушке леса между населёнными пунктами Дядьково и Орудьево. Проблемы, возникающие у обитателей товарищества, они стараются решать своими силами. Это поддержание порядка и чистоты, расчистка подъездных путей, уборка мусора в лесу и вдоль дороги рядом с дачами.
«Нас беспокоит выезд из СНТ на дорогу Дядьково – Орудьево. Несмотря на установленные предупреждающие знаки, многие автомобили просто несутся по дороге, в том числе фуры, и мы боимся за людей. Водители могут просто сбить их», – пожаловался председатель СНТ Алексей Полянский
Жители считают, что необходимо установить искусственные неровности перед въездом на мостик через ручей, а также после выезда из СНТ.
 
Поночевный согласился, что в этой ситуации установка «лежачих полицейских» – самый разумный выход. Он поручил дорожным службам проработать этот вопрос.
 
Также во время разговора дачники рассказали, что загрязнение реки Кухолки упавшими стволами деревьев и валежником приводит к тому, что речка после дождей и при таянии снега выходит из берегов, подтопляя территорию. 
 
Поночевный предложил представителям «Созвездия» объединиться с другим СНТ и провести несколько экосубботников, чтобы почистить речку. Сам он пообещал предоставить технику для распилки брёвен и их уборки.
 
В завершении глава муниципалитета заявил, что администрация округа всегда будет сотрудничать с активными и ответственными жителями СНТ. 
 
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#дмитров
#илья поночевный
#снт
#безопасность
#дороги
#подмосковье
#московская область
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Ресторан во Франции оказался в центре скандала из-за Палестины
Французский ресторан оказался в скандале из-за погасшей буквы на вывеске
19 октября 2023, 21:03

Фото: iStock/Boris_Kuznets

Во Франции разгорелся скандал вокруг ресторана мексиканской кухни, на вывеске которого погасла одна буква. Об этом сообщает издание Le Figaro.
В полицию города Валанс 18 октября поступила жалоба на непозволительное название сетевого ресторана Chamas Tacos. Уточняется, что на вывеске с названием заведения ещё месяц назад перегорела лампа в первой букве, образовав название Hamas Tacos, что вызывало у жителей ассоциации с палестинским движением ХАМАС, с которым сейчас сражается Израиль. 

Полицейские и представители местных властей, прибывшие на место, отказались покидать его до тех пор, пока вывеска не будет погашена полностью. Управляющему рестораном пришлось самостоятельно выключать её через электрощиток. 

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#франция
#рестораны
#хамас
#полиция
#жители
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На 90-м году жизни скончался бывший министр культуры СССР Захаров
19 октября 2023, 20:35

Фото: iStock/jorgeantonio

Ушёл из жизни бывший министр культуры СССР Василий Захаров, об этом «РИА Новости» рассказал Михаил Лавров, внук соратника Захарова Вадима Медведева.
«Семнадцатого октября, позавчера, это произошло. Похороны в субботу в 11.30», - рассказал агентству Лавров. 

Однако, о причине смерти Захарова Лавров ничего не сказал. 

Захаров занимал пост министра культуры на протяжении трех лет - с 1986 по 1989 год. Следующий год Захаров проработал заместителем Председателя Совета Министров РСФСР. 

Бывший советский министр культуры награжден двумя орденами - «Трудового Красного Знамени» и «Орденом Дружбы народов». 

С 1990 года он занимал должность советника-посланника посольства СССР в СФРЮ/посольства Российской Федерации в СРЮ, а в отставку вышел почти 20 лет назад - 1994 году.

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#ссср
#министр
#культура
#смерть
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В Таиланде нашли останки ранее неизвестного вида аллигатора времён ледникового периода
В Таиланде нашли останки нового вида аллигатора, которым около 230 тысяч лет
19 октября 2023, 20:35

Фото: iStock/Cindy Larson

Палеонтологи обнаружили на территории Таиланда останки древнего аллигатора, вид которого ранее не был известен. Это следует из данных министерства природных ресурсов и окружающей среды страны.
Уточняется, что останки аллигатора были обнаружены в 2005 году. По текущего года группой таиландских и германских учёных проводились исследования, которые показали, что это совершенно новый вид древней рептилии. 

В 2023 году учёные присвоили этому виду название Alligator munensis (аллигатор реки Мун) в честь водоёма, в котором были найдены останки. 

Проведённые исследования показали, что такой вид рептилии мог жить примерно 230 тысяч лет назад – в эпоху среднего плейстоцена или ледникового периода. 

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