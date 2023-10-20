Финансовый эксперт Глазков прокомментировал ожидаемые изменения пенсий

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Финансовый эксперт Глазков напомнил, что с 1 января 2024 года пенсии будут проиндексированы на 7,5%. Таким образом, ежемесячная выплата неработающим пенсионерам увеличится до 23,4 тысячи рублей.
С начала года также аналогичным образом увеличится и размер страховой пенсии, а с 1 апреля — размер социальной пенсии, рассказал специалист в беседе с RT. Ее сумма составит 13,4 тысячи рублей, уточнил эксперт. Он также добавил, что претендовать на социальную пенсию смогут нетрудоспособные граждане, а также те, у кого недостаточен стаж для назначения другой пенсионной категории.
Максим Глазков пояснил, что льготные категории также смогут получить выплату, проиндексированную на 7,5%. К этой категории относятся люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны, граждане, пострадавшие от радиации и ядерных испытаний, герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы, а также те, кто пострадал в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Для работающих пенсионеров процент индексации будет рассчитываться индивидуально, исходя из трудового стажа, сказал эксперт в заключение.
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Максим Глазков пояснил, что льготные категории также смогут получить выплату, проиндексированную на 7,5%. К этой категории относятся люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны, граждане, пострадавшие от радиации и ядерных испытаний, герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы, а также те, кто пострадал в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
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Александр Бойцов