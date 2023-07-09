Финансовый аналитик Андриевская рассказала о риске пересмотра пенсионного возраста в РФ

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Финансовый аналитик Ирина Андриевская не исключает, что в России пересмотрят пенсионный возраст.
Об этом Ирина Андриевская рассказала в беседе с Ura.ru. По её словам, главными факторами для повышения пенсионного возраста выступают старение населения и сокращение рождаемости.
ООН прогнозирует, что к 2050 году доля пенсионеров в мире вырастет до 22%, а соотношение работающих и пенсионеров составит один к одному. Данная тенденция касается и России.
По словам аналитика, для экономики страны имеет значение, чтобы число работающих превышало количество пенсионеров. Показатель не должен опускаться ниже 1,5. Только в этом случае пенсионная система будет работать эффективно.
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ООН прогнозирует, что к 2050 году доля пенсионеров в мире вырастет до 22%, а соотношение работающих и пенсионеров составит один к одному. Данная тенденция касается и России.
«То есть на два пенсионера приходилось бы три работающих человека», - отметила Ирина Андриевская.
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Мария Фирсова