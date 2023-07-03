FinExpertiza: Рабочая неделя россиян рекордно увеличилась

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В первом квартале 2023 года рекордно увеличилась рабочая неделя россиян. Так, на одного работника в среднем приходилось 38 часов 30 минут рабочего времени еженедельно. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
В FinExpertiza напомнили, что продолжительность рабочего времени по закону не должно превышать 40 часов в неделю. При этом для некоторых категорий работников предусмотрено сокращенное рабочее время. Рабочая неделя продолжительностью более 40 часов может быть установлена только для работников ненормированным рабочим днем, в противном случае она должна оформляться как сверхурочная.
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Диана Аванесян