Финита ля комедия: Москвичка пострадала от любви к итальянцу

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Жительница Москвы влюбилась в итальянца и купила ему криптовалюты на сумму 2,8 миллиона рублей. Мужчина обчистил новую возлюбленную под видом ее обучения торгам на бирже.
По данным телеграм-канала SHOT, история, закончившаяся разбитым сердцем и опустошенными счетами, разворачивалась в районе Крылатское. 40-летняя мастер салона красоты увидела в приложении для знакомств знойного красавца и влюбилась в него без памяти. Мужчина рассказал, что он итальянец, но последние пару лет живет в Москве. Парочка активно переписывалась в телеграм, но на видеосвязь мачо не выходил. Якобы когда-то давно его жена умерла во время видеобеседы, а он до сих пор не отошел от стресса. Возможно, просто стеснялся акцента (малороссийского?).
Как-то мужчина похвастался, что много зарабатывает на криптовалюте и предложил москвичке обучить ее тонкостям биржевой игры, убедив ее, что пассивный доход обеспечит им обоим безбедную старость. Женщина страстно возжелала дольче виты и окунулась в сферу крипты: зарегистрировалась на сайте, приобретала валюту, списывала деньги с банковских счетов не считая, играла на бирже. Так увлеклась, что взяла кредит 1,8 миллиона рублей под залог своей квартиры.
Когда настал черед платить ежемесячный взнос по кредиту, начинающая инвесторша не смогла вывести средства: на сайте появилось окно с требованием заплатить налог. Женщина назанимала тут и там еще 706 тысяч рублей, перевела деньги в криптовалюту и закинула на сайт, но с нее потребовали еще. Возлюбленный сообщил, что ее счет заморожен, а потом пропал, тщательно вычистив всю переписку.
Поняв, что finita la commedia, москвичка обратилась в полицию, оценив общий ущерб в 2,8 миллиона рублей.
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Как-то мужчина похвастался, что много зарабатывает на криптовалюте и предложил москвичке обучить ее тонкостям биржевой игры, убедив ее, что пассивный доход обеспечит им обоим безбедную старость. Женщина страстно возжелала дольче виты и окунулась в сферу крипты: зарегистрировалась на сайте, приобретала валюту, списывала деньги с банковских счетов не считая, играла на бирже. Так увлеклась, что взяла кредит 1,8 миллиона рублей под залог своей квартиры.
Поняв, что finita la commedia, москвичка обратилась в полицию, оценив общий ущерб в 2,8 миллиона рублей.
Читайте также:
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Александр Бойцов