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Финляндия объяснила запрет на въезд на велосипедах ростом числа нелегалов

13 ноября 2023, 03:27
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Замкомандующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари заявил, что запрет для граждан РФ на въезд в страну на велосипедах связан с нелегальной иммиграцией. Об этом сообщает Yle.

Он пояснил, что таким способом передвижения часто пользовались нелегальные иммигранты. По словам Луккари, за последнюю неделю было зафиксировано около 30 подобных случаев.

Из-за увеличения потока таких нарушителей в Финляндии было принято решение бороться с этим явлением.

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#россия
#финляндия
#мигранты
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РИА Новости: Первая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Каир
13 ноября 2023, 03:42

Фото: iStock/Givaga

Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Каир. Об этом пишет корреспондент РИА Новости в египетской столице.
По сообщению ТАСС, группа из 70 человек посетила оперштаб МЧС РФ в Каире, после чего людей на автобусе отправили в отель.

Советник главы МЧС РФ Мартынов пояснил, что вся первая группа ​добравшихся до Египта россиян утром 13 ноября будет отправлена в Москву.

Ранее сообщалось, что через КПП «Рафах» в сторону Египта проходят граждане России. На пункте пропуска им оказывалась необходимая медицинская и психологическая помощь, предоставлялась еда и вода.

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#россияне
#египет
#эвакуация
#сектор газа
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День войск радиационной, химической и биологической защиты в России — 13 ноября
13 ноября 2023, 00:05

Фото: iStock/andrey shalari

В Вооруженных силах России ежегодно отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты (войск РХБЗ). Военные химики появились в российской армии еще в период Первой мировой войны. Редакция «Радио 1» расскажет об истории торжества и о том, какие задачи выполняют военнослужащие РХБЗ.

День войск РХБЗ: история праздника 

 
Официальной датой формирования войск РХБД считается 13 ноября 1918 года. Именно тогда было образовано первое подразделение химической защиты. Постепенно батальоны сменились дивизиями, и все больше военных поступали на службу в ряды химических войск. Во времена Великой Отечественной войны войска РХБЗ принимали активное участие в военных действиях. Тысячи бойцов были представлены к наградам за заслуги в бою.

Химические войска вели разведку, уничтожали военный потенциал противника, атаковали с применением огнеметно-зажигательных средств и химического оружия. После окончания войны, войска РХБЗ продолжили развиваться. Круг задач существенно расширился, когда на вооружение многих стран встало ядерное оружие.

Дата торжества была учреждена Указом президента РФ в 2006 году.


 

Какие задачи выполняют химические войска?


Первоочередная задача специальных войск состоит в том, чтобы обеспечить химическими средствами ВС РФ. Бойцы РХБЗ ведут биологическую и химическую разведку, участвуют в боевых действиях, применяя маскирующий дым, зажигательные и другие специальные средства. Они обеспечивают защиту населения от поражающих факторов применения ядерного, биологического и иного опасного вида оружия.

Россия впервые в истории опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии
Россия впервые в истории опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии

День войск РХБЗ: традиции праздника 


Военнослужащих химических войск ежегодно поздравляют в составе подразделения. Для бойцов организуются тематические торжественные мероприятия, концерты. Отличившихся на службе бойцов награждают грамотами, медалями, им присваиваются специальные звания. 

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#война
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Первые эвакуированные из сектора Газа россияне отправились в Каир
МЧС: первые 70 эвакуированных из Газы россиян отправились в Каир
12 ноября 2023, 21:05

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Первые 70 эвакуированных из сектора Газа россиян отправились в Каир. Об этом в своём Telegram-канале сообщает МЧС России.
Ранее сообщалось, что через КПП «Рафах» в сторону Египта проходят граждане России. На пункте пропуска им оказывалась необходимая медицинская и психологическая помощь, предоставлялась еда и вода.

Отмечается, что колонна автобусов с россиянами направилась в Каир. По прибытии они поступят в оперативный штаб МЧС, где смогут обратиться за медицинской помощью, а также восстановить документы.

В пресс-службе ведомства отметили, что по ходу следования до столицы Египта россиян сопровождают медицинские работники и психологи, также их обеспечивают пропитанием и водой. 

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#мчс
#сектор газа
#россияне
#эвакуация
#египет
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Женщины на Украине вышли на митинги с требованием демобилизации
12 ноября 2023, 18:51

Фото: istockphoto/deberarr

Во многих городах и населенных пунктах прошли митинги и демонстрации, на которых женщины требовали вернуть домой их воюющих мужей, сыновей, братьев и отцов. Если раньше требовали проведения демобилизации в основном жители сельских районов, то теперь акции прошли и в крупных городах.
Жены, матери и сестры мобилизованных вышли на общий протест, передает телеграм-канал Readovka. Не стали исключениями и мотивированные, активно «украинствующие» города. Демонстрации с требованиями вернуть домой воюющих мужчин прошли во Львове, Хмельницком, Житомире.

Митингующие украинки, в том числе и в Киеве, Харькове, Одессе, призывали власти провести демобилизацию, пока их мужья еще живы и не сгинули в очередной бессмысленной попытке контрнаступления. В то, что призывы украинских женщин будут услышаны, верится как-то с трудом.

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#украина
#киев
#мобилизация
#митинг
#протесты
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Умерла российская писательница и драматург Нина Садур
12 ноября 2023, 18:26

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

На 74-м году жизни скончалась известная российская писательница, драматург и сценарист Нина Садур. О смерти матери сообщила ее дочь Екатерина.
Она также добавила, что в последние годы Нина Садур тяжело болела, передает ТАСС. Отпевание пройдет в среду, 15 ноября, относительно даты и места похорон Екатерина Садур сейчас решает вопрос с друзьями и близкими.

Нина Садур родилась 15 октября 1950 года в Новосибирске. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. В 1989 году вышел сборник ее драматических произведений «Чудная баба». По пьесам Садур ставились спектакли не только в России, но и за границей. Среди ее произведений пьесы «Уличенная ласточка», «Группа товарищей», «Брат Чичиков», «Памяти Печорина», романы и повести «Юг», «Сад», «Немец». Садур также писала сценарии к художественным фильмам и сериалам.

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#сад
#ласточка
#писатель
#фильм
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В списках на эвакуацию из Газы числилось более тысячи человек, заявила Захарова
12 ноября 2023, 17:37

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Свыше тысячи человек числились в списках на эвакуацию из сектора Газа, из них 300 – дети. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскрестный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Она отметила, что среди людей, внесённых в списки, числятся граждане России, соотечественники и 300 несовершеннолетних. 

Ранее МЧС России сообщало, что на КПП «Рафах» началась эвакуация россиян. После пересечения границы им оказывается медицинская и психологическая помощь, предоставляется еда и вода. Затем россияне отправятся в Каир, где МЧС развернули оперативный штаб, в котором можно восстановить документы. 

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#мария захарова
#россияне
#сектор газа
#эвакуация
#мид рф
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Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить склонять женщин к аборту
12 ноября 2023, 17:24

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл одобрил инициативу нескольких субъектов РФ о запрещении склонения женщин к совершению абортов. Он призвал распространить принятые региональные постановления в федеральном масштабе.
Выступая на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению, иерарх с горечью отметил, что количество абортов в стране остается по-прежнему высоким. Он поблагодарил Господа за то, что на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение их числа. Патриарх привел в пример Мордовию, где недавно был принят региональный закон, запрещающий склонение женщин к аборту и выразил надежду, что такой шаг найдет поддержку в других регионах и на федеральном уровне.

По словам владыки, по разным причинам, иногда коммерческим, врачи убеждают женщину сделать аборт, что по сути является преступлением. Предстоятель Русской православной церкви уверен, что принятие законов, аналогичных тому, что начал действовать в Мордовии, особенно актуально в условиях нынешнего демографического кризиса.

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#врачи
#закон
#аборт
#женщина
#патриарх кирилл
#регион
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Учёные пытаются найти тайный «зал знаний» под египетским Большим сфинксом
РИА Новости: учёные пытаются найти тайный «зал знаний» под сфинксом в Египте
12 ноября 2023, 17:23

Фото: iStock/pius99

Учёные пытаются найти тайный «зал знаний» под лапами Большого сфинкса в комплексе пирамид в Гизе в Египте. Об этом сообщает РИА Новости.
По предложениям учёных, под сфинксом может располагаться тайное помещение, в котором запрятаны сокровища Атлантиды или достижения египетской культуры. Это помещение получило название «зал знаний».

Обнаружить потайное хранилище удалось благодаря интернета. На кадрах, снятых с квадрокоптера, видно, что на голове и спине сфинкса есть какие-то небольшие отверстия с дверцами. Но такая находка не стала сенсационной, поскольку ещё в 1925-1936 годах археолог французского происхождения Эмиль Барайз, работающий в Египте, установил, что отверстие на голове предназначалось для головного убора, который так и не был сделан, а дверь на спине вела в пустое помещение. 

Позднее, в 1989 году учёные из Японии провели раскопки около лап сфинкса и обнаружили под левой тоннель глубиной три-четыре метра. Затем сейсмологическое сканирование, проведённое американским геофизиком Томасом Добецки, показало, что тоннель ведёт к закрытым камерам. 

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#египет
#археология
#ученые
#история
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В ОАЭ стартовала сборка автомобилей Aurus, сообщили в Минпромторге
12 ноября 2023, 15:58

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В Объединённых Арабских Эмиратах стартовала сборка автомобилей Aurus. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Отмечается, что первой моделью стал седан Aurus Senat. Позднее будет налажен выпуск внедорожника Komendant. 

Также Мантуров рассказал, что в ОАЭ планируется открыть салон, в котором местные жители смогут приобретать автомобили этой марки. 

Кроме того, по словам главы Минпромторга, Россия рассматривает возможность открытия точек продажи Aurus на территориях других ближневосточных государств. 

Ранее Мантуров сообщал, что в ближайшей перспективе основными импортёрами автомобилей Aurus будут страны Ближнего Востока и Северной Африки. 

Марка Aurus представляет автомобили класса люкс, которые производятся с 2013 года по заказу Минпромторга России. Линейка автомобилей создана для замены парка служебных машин государственных служащих. Но развиваются и коммерческие продажи. Автомобили Aurus производится на заводе в Татарстане. 

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#минпромторг
#денис мантуров
#автомобили
#производство
#россия
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