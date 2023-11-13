Финляндия объяснила запрет на въезд на велосипедах ростом числа нелегалов

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Замкомандующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари заявил, что запрет для граждан РФ на въезд в страну на велосипедах связан с нелегальной иммиграцией. Об этом сообщает Yle.
Из-за увеличения потока таких нарушителей в Финляндии было принято решение бороться с этим явлением.
Читайте также:
В Финляндию больше не пускают россиян на велосипедах
Израиль подписал «историческое соглашение» с Финляндией
В Финляндии заявили о принадлежности обнаруженного у Balticconnector якоря судну КНР
Диана Аванесян