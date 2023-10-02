Финны лишились дешевого российского товара из-за санкций

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В Финляндии столкнулись с проблемой отсутствия надежного огнеупорного кирпича, который ранее активно использовался в строительстве. Как сообщает информационный портал Yle, местный завод Seppälän Tiili был вынужден разработать отечественный аналог российскому товару.
Российский огнеупорный кирпич описывался финскими строителями как «прочный и доступный по цене». Он широко применялся в Финляндии для внутренней облицовки каминов до введения санкций и прекращения его импорта в страну, связанных с событиями на Украине.
Санкции привели к тому, что поиск альтернативного качественного кирпича стал для местных производителей настоящей проблемой, так как импортные аналоги часто содержали микротрещины.
По данным Yle, в то время как импорт российского огнеупорного кирпича сократился, спрос на отопительные камины в Финляндии и Центральной Европе резко возрос. Завод Seppälän Tiili, который производит камины, оказался в затруднительном положении, и был вынужден разработать свой собственный аналог огнеупорного кирпича.
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Санкции привели к тому, что поиск альтернативного качественного кирпича стал для местных производителей настоящей проблемой, так как импортные аналоги часто содержали микротрещины.
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Артем Кузьмин