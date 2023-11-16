Финны закроют 4 КПП на границе с Россией в ночь с 17 на 18 ноября

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Финские власти приняли решение о закрытие четырех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией в ночь с 17 на 18 ноября, об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, его цитирует Helsingin Sanomat.
Такое решение было принято в рамках борьбы с миграцией. Отмечается, что полностью закрытыми окажутся КПП КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. При этом, заявления о предоставлении убежища будут принимать только на пограничных переходах Салла и Вартиус.
В настоящий момент закрытие контрольно-пропускных пунктов утвердили до 18 февраля 2024 года, однако, если ситуацию с миграцией не стабилизируется - финское правительство будет вынуждено принять дополнительные меры.
Напомним, ранее стало известно, что россияне массово жалуются на то, что финские пограничники не разрешают въехать в страну на велосипеде. Уже несколько человек развернули на пунктах пропуска Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа.
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В настоящий момент закрытие контрольно-пропускных пунктов утвердили до 18 февраля 2024 года, однако, если ситуацию с миграцией не стабилизируется - финское правительство будет вынуждено принять дополнительные меры.
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Евгения Парфентьева