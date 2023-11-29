Финская АЭС «Олкилуото-3» второй раз приостановила работу

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В настоящее время специалисты устанавливают точные причины, по которым произошел сбой. Прежде финская АЭС уже приостанавливала работу. Сведения о неполадках были обнародованы 19 ноября. Специалисты выяснили, что проблемы возникли в турбинной установке. АЭС возобновила работу в полном объеме 21 ноября.
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