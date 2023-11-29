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Финская АЭС «Олкилуото-3» второй раз приостановила работу

29 ноября 2023, 17:13
Фото: istockphoto/Wlad74

Фото: istockphoto/Wlad74

Финская АЭС «Олкилуото-3» вновь приостановила работу из-за неисправности. Об этом сообщил оператор станции Teollisuuden Voima.
Производство электроэнергии на АЭС было прервано в 14:35 по мск. Предварительно, остановка работы была связана с тестовыми проверками сетей.

В настоящее время специалисты устанавливают точные причины, по которым произошел сбой. Прежде финская АЭС уже приостанавливала работу. Сведения о неполадках были обнародованы 19 ноября. Специалисты выяснили, что проблемы возникли в турбинной установке. АЭС возобновила работу в полном объеме 21 ноября.


Примечательно, что станция производит около 30% энергии, которую использует страна.

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Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила свою работу

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#сбой
#производство
#аэс
#финляндия
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Спасатели раскрыли жителям Подмосковья главные опасности необорудованных горок
29 ноября 2023, 17:32

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса провели профилактические рейды в местах катания с несанкционированных горок. Особое внимание спасатели уделяли опасным склонам, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Напомнили жителям региона, что кататься на необорудованных ледяных горках очень опасно. На высокой скорости сложно затормозить, и возникает вероятность получить травмы из-за препятствия. Можно также угодить в яму или выехать на проезжую часть. Специалисты проверили наличие специальных запрещающих табличек и ограждения в местах, где катание со спусков небезопасно», – сказал замначальника территориального управления Мособлпожспаса Александр Голяк
По его словам, спасатели рекомендовали жителям не рисковать здоровьем, а пользоваться только оборудованными горками и площадками.
 
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#горки
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#рейды
#подмосковье
#московская область
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На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии
«Укрэнерго» сообщила о дефиците электроэнергии в энергосистеме страны
29 ноября 2023, 17:29

Фото: istock/sandsun

В энергосистеме Украины наблюдается острый дефицит электроэнергии. Об этом сообщила украинская энергокомпания «Укрэнерго» в своем телеграм-канале.
Представители организации сообщили, что дефицит в стране возник из-за ухудшающихся погодных условий. Потребители электроэнергии из наиболее пострадавших от непогоды регионов, используют ресурс больше обычного.

В «Укрэнерго» в настоящее время не сообщают о возможных отключениях электричества, однако то, что ситуация в энергосистеме возникла критическая, уже признали. 

Прежде сообщалось, что из-за установления непогоды, дефицит электроэнергии увеличился в два раза. На фоне увеличенного потребления ресурса, Украине была оказана аварийная помощь из Польши и Румынии. 

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#украина
#погода
#зима
#электричество
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Суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу
Суд в Москве заочно арестовал певицу Джамалу за фейки о ВС РФ
29 ноября 2023, 17:12

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Москве заочно арестовал украинскую певицу Джамалу (Сусана Джамаладинова – настоящее имя) за ложную информацию о Вооружённых силах России. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Уточняется, что 4 апреля прошлого года Джамала опубликовала в своих соцсетях видео с фейковой информацией о деятельности ВС РФ в ходе проведения спецоперации на Украине. 

В прокуратуре сообщили, что уголовное дело в отношении украинской певице будет передано в Басманный суд Москвы. Дело возбуждено по факту публичного распространения заведомо ложной информации о деятельности российской армии. 

Напомним, что 20 ноября стало известно, что МВД России объявило Джамалу в розыск. 

В апреле 2022 года украинская певица, победительница «Евровидения-2016» попала в список артистов, которым запрещён въезд на территорию России в течение 50 лет. 

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#суд
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#украина
#россия
#вс рф
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Строительство поликлиники на 750 посетителей продолжается в Ленинском округе
29 ноября 2023, 17:01

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

В Ленинском округе продолжается возведение поликлиники на 750 посещений в смену. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Поликлинику строят вблизи деревни Сапроново Ленинского городского округа. В ней единовременно смогут находится до 750 человек.

Общая площадь объекта составит  9,9 тысяч квадратных метров. Это позволит повысить доступность амбулаторно-поликлинической помощи в Видном для детей и взрослых.

Поликлиника будет оснащена кабинетами для диагностики, профилактики и лечения заболеваний, медицинским, технологическим оборудованием и комфортабельной мебелью. ​

На сегодняшний день над возведением здания работают 60 рабочих и пять единиц техники. Стоит отметить, что ввести поликлинику в эксплуатацию планируется в 2025 году.

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#строители
#подмосковье
#видное
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Осужденного американца избили в мордовской колонии
УФСИН: осужденного за шпионаж американца Уилана ударили по лицу в колонии
29 ноября 2023, 16:43

Фото: iStock/FOTOKITA

Во время ссоры в исправительной колонии, отбывающий наказание американец, получил по лицу от заключенного из Турции. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Мордовии.
В ведомстве сообщили, что ссора между заключенными произошла на бытовой почве. 

После инцидента американца осмотрел фельдшер. У пострадавшего зафиксирована небольшая гематома в области левого глаза. 

Американец Пол Уилан, отбывающий наказание в российской колонии заявил, что турецкий заключенный напал на него из-за антиамериканских соображений. Он также потребовал привлечь обидчика к ответственности и добавил, что испугался за свою жизнь.  
 
«Я встал, чтобы отразить второй удар, опасаясь, что у него в руке острые ножницы», — приводит слова заключенного СNN. 

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#сша
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#драка
#тюрьма
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Сообщение о выдаче повестки 86-летней женщине на Украине оказалось фейком
29 ноября 2023, 16:43

Фото: iStock/B4LLS

Сообщение о выдаче повестки 86-летней жительнице Днепропетровска оказалось фейком. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в своём Telegram-канале.
На опубликованных в интернете кадрах видно, что на повестке, которую якобы получила пенсионерка, указано звание рядового, а само слово написано на русском языке. 

Напомним, что на Украине ещё в 2020 году было устранено такое звание, а рядовых начали официально называть «солдатами». 

Ранее сообщалось, что 86-летней жительнице Днепропетровска, которая в 2022 году переехала их Артёмовска, выдали повестку. Отмечалось, что женщина имеет медицинское образование, а согласно постановлению правительства Украины, с 1 октября этого года все женщины-медработники обязаны встать на воинский учёт.

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#украина
#фейки
#женщины
#военные
#мобилизация
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Форум «Молодой специалист – строитель будущего» пройдет в КВЦ «Патриот»
29 ноября 2023, 16:27

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

В КВЦ «Патриот» состоится итоговый форум «Молодой специалист – строитель будущего». Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Итоговый форум 2023 года «Молодой специалист — строитель будущего» пройдет с 5 по 6 декабря на базе выставочного центра «Патриот».

В форуме примут участие школьники, студенты и преподаватели строительных колледжей и техникумов, эксперты и работодатели, а также представители бизнеса и профильных министерств из Санкт-Петербурга, Хабаровска, Владивостока, Магадана, Тюмени, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Астрахани и  Казани.


В рамках мероприятия пройдут обучающие мастер-классы для школьников, круглые столы, ярмарки вакансий и экскурсии на строительные площадки Московской области для студентов. Также будут проведены лекции развитию для  молодых специалистов на предприятиях региона и востребованности их на трудовом рынке.


Стоит отметить, что форум направлен на привлечение молодых специалистов и повышение компенсаций молодежи в сфере строительства и формирование молодого квалифицированного кадрового состава.

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#подмосковье
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Депутат Альшевских назвал лишним присвоение статуса иноагента посмертно
29 ноября 2023, 16:22

Фото: istockphoto.com/artisteer

Соавтор закона об иноагентах, депутат Госдумы Андрей Альшевских заявил, что присвоение статуса иноагента человеку посмертно лишнее, такая инициатива даже не обсуждается.
Он также отметил, что статус иноагента не является клеймом и может быть снят согласно закону.

«В законе чётко прописана процедура включения в реестр иноагентов и исключение из реестра. Если гражданин попадает в реестр как иноагент, это не какое-то клеймо на всю жизнь и даже после. Если устранены основания, по которым его включили в реестр, его из этого реестра исключают. Не вижу смысла обсуждать, чтобы после смерти гражданин оставался в статусе иноагента. Это моё мнение. Сохранение или присвоение такого статуса после смерти я считаю лишним», — пояснил в беседе с Газета.ру Альшевских.

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В Кузьминском лесопарке в первых числах декабря откроют зимний сезон
29 ноября 2023, 15:56

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Открытие зимнего сезона в Кузьминском лесопарке запланировано на начало декабря. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
1 декабря в Кузьминском лесопарке торжественное откроется зимний сезон.

В настоящий момент в парке делают хоккейную коробку и готовят народную лыжню

 «Каждый год с нетерпением жду открытия зимнего сезона в Кузьминском лесопарке. Хоккей и лыжи - мои любимые зимние развлечения. Надеюсь, этот сезон будет особенно ярким и веселым!», - поделился один из жителей округа.
В день открытия сезона гостей лесопарка ждут культурно-массовые мероприятия, а также они смогут принять участие в зажигании новогодней иллюминации на ели.

Кроме этого, каждый желающий сможет написать новогоднее письмо  Деду Морозу. 

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