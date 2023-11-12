ФИПИ: Школьники смогут пользоваться калькулятором на ОГЭ по математике

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Школьники смогут пользоваться непрограммируемым калькулятором, наряду с линейкой и справочными материалами, во время экзамена по математике в 2024 году. Об этом сообщили в Федеральном институте педагогических изменений (ФИПИ).
ОГЭ по математике в 2024 году будет состоять из двух частей и будет состоять из 25 заданий. Для выполнения работы и решения задач девятиклассникам будет предоставлено 3 часа 55 минут.
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