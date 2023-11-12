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ФИПИ: Школьники смогут пользоваться калькулятором на ОГЭ по математике

12 ноября 2023, 15:50
Фото: istockphoto/Zerbor

Фото: istockphoto/Zerbor

Школьники смогут пользоваться непрограммируемым калькулятором, наряду с линейкой и справочными материалами, во время экзамена по математике в 2024 году. Об этом сообщили в Федеральном институте педагогических изменений (ФИПИ).

В сообщении, опубликованном на сайте организации, уточняется, что ранее возможность использования калькулятора во время экзамена по математике предусмотрена не была, хотя его можно было использовать на экзаменах по физике, химии и биологии. С 2024 разрешено пользоваться непрограммируемым калькулятором и для решения математических тестовых заданий.

ОГЭ по математике в 2024 году будет состоять из двух частей и будет состоять из 25 заданий. Для выполнения работы и решения задач девятиклассникам будет предоставлено 3 часа 55 минут.

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#огэ
#экзамены
#математика
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В ОАЭ стартовала сборка автомобилей Aurus, сообщили в Минпромторге
12 ноября 2023, 15:58

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В Объединённых Арабских Эмиратах стартовала сборка автомобилей Aurus. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Отмечается, что первой моделью стал седан Aurus Senat. Позднее будет налажен выпуск внедорожника Komendant. 

Также Мантуров рассказал, что в ОАЭ планируется открыть салон, в котором местные жители смогут приобретать автомобили этой марки. 

Кроме того, по словам главы Минпромторга, Россия рассматривает возможность открытия точек продажи Aurus на территориях других ближневосточных государств. 

Ранее Мантуров сообщал, что в ближайшей перспективе основными импортёрами автомобилей Aurus будут страны Ближнего Востока и Северной Африки. 

Марка Aurus представляет автомобили класса люкс, которые производятся с 2013 года по заказу Минпромторга России. Линейка автомобилей создана для замены парка служебных машин государственных служащих. Но развиваются и коммерческие продажи. Автомобили Aurus производится на заводе в Татарстане. 

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#минпромторг
#денис мантуров
#автомобили
#производство
#россия
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В Малом театре рассказали о состоянии актёра Юрия Соломина
Директор Малого театра Михайлова заявила, что состояние Соломина улучшается
12 ноября 2023, 15:34

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Состояние народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина улучшается. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала директор театра Тамара Михайлова.
Она отметила, что в настоящее время его состояние оценивается как стабильное, однако уже есть улучшение.

Михайлова, которая в воскресенье навестила Соломина, сообщила, что врачи планируют перевести артиста из реанимации в обычную палату, где он продолжит проходить лечение. 

Напомним, что худрука Малого театра Юрия Соломина госпитализировали 6 ноября. Врачи диагностировали у него инсульт. Позднее появилась информация, что у артиста развилась деменция из-за нарушения кровообращения в мозгу. 

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#актёр
#госпитализация
#здоровье
#больница
#театр
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В Москве в пятницу наступит метеорологическая зима, сообщил синоптик Тишковец
12 ноября 2023, 15:02

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В пятницу, 17 ноября, в Москве наступит метеорологическая зима. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в ближайшие сутки на столицу обрушится циклон с аномальными дождями, которые составят порядка 30% от месячной нормы осадков – это 1,5-2 ведра воды на квадратный метр. 

После этого температура воздуха начнёт идти в обратном порядка. Так, ночью будет пасмурно, но тепло, до 7 градусов. А вот днём, наоборот, ожидается похолодание, порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду. Из-за этого может возникнуть так называемый «балтийский синдром», при котором температура по ощущениям составляет около 0 градусов. 

Во вторник и в среду температура воздуха не будет прогреваться выше 5 градусов, но осадков станет гораздо меньше. При этом, Тишковец предупредил, что из-за низких температур на дорогах может образоваться гололедица. 

А вот уже в пятницу температура воздуха в дневное время составит -2 – 3 градуса, что будет означать наступление метеорологической зимы. 

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#москва
#осадки
#похолодание
#зима
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В Подмосковье двое молодых людей готовили диверсию в военной части
12 ноября 2023, 14:37

Фото: istockphoto/Thomasaf

В Подмосковье сотрудники силовых структур задержали двоих молодых людей. Они проникли на территорию воинской части и собирали сведения о военных объектах с целью их последующего уничтожения.
Как сообщает телеграм-канал Baza, юноши 18 и 19 лет проникли на территорию военной части в Дмитровском городском округе. Для совершения диверсии они выбрали передвижные вышки ракетных комплексов С-300. Уничтожить боевую технику диверсанты собирались по заданию спецслужб Украины.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили личности злоумышленников, выследили их и спустя два дня задержали обоих на территории поселка Некрасовский. Против молодых людей возбуждено уголовное дело о подготовке диверсии на военном объекте. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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#уголовное наказание
#сотрудники
#подмосковье
#военная техника
#украина
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Специалисты МЧС России начали эвакуацию россиян из сектора Газа
12 ноября 2023, 13:26

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

МЧС России начало эвакуацию россиян из сектора Газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского ведомства.
Отмечается, что эвакуация россиян проводится МЧС совместно с российскими дипломатами. 

Россиянам после пересечения пункта пропуска оказывается медицинская и психологическая помощь, предоставляется продовольствие и вода. 

В пресс-службе уточнили, что россияне будут направлены в Каир, где специалисты МЧС развернули оперативный штаб. Там будет проведена работа по восстановлению документов. 

Напомним, что два самолёта Ил-76 МЧС РФ находятся в полной готовности на аэродроме Каира с 5 ноября. Они также будут осуществлять перевозку россиян из сектора Газа.

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#мчс
#россия
#россияне
#сектор газа
#эвакуация
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Глава горокруга Пушкинский проверил работы по программе «Светлый город»
12 ноября 2023, 13:14

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов проверил ход работ в рамках программы «Светлый город». Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.
Во время выезда представители Пушкинского проверили качество выполнения работ проверили в селе Тарасовка, где установлено 17 опор и 24 светильника. Всего в городском округе Пушкинский, по данным главы администрации, за 2023 год на территории округа построили 10 объектов, установили 125 опор освещения, смонтировали 125 светильников, 4,4 км изолированных проводов и более 1 км кабельной линии.
«Также отмечу работу МАУ "Пушкинская электросеть", – с начала года по округу заменено 5 550 перегоревших ламп и 1 800 светильников», — отметил Максим Красноцветов.
Напомним, проведение программы «Светлый город» в городском округе Пушкинский стало возможно благодаря государственной программе  «Создание современной комфортной городской среды».

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#качество
#светлый город
#максим красноцветов
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В ЛДПР призвали давать льготы многодетным на проезд в поездах
ЛДПР предложила давать льготу многодетным на проезд в поездах
12 ноября 2023, 12:46

Фото: iStock/g-stockstudio

Фракция ЛДПР предложила предоставлять многодетным семьям льготу при путешествиях с детьми на поездах дальнего следования. Об этом в своём Telegram-канале заявил лидер партии Леонид Слуцкий.
Он отметил, что отдых с детьми получается довольно затратным. При этом, довольно большую часть бюджета занимает оплата транспорта, в связи с чем, многодетные семьи вынуждены отказываться от отдыха на море. 

Также Слуцкий добавил, что молодёжь стремится сохранить некую свободу передвижения, чтобы увидеть как можно больше мест и иметь возможность отдыхать на море. Из-за этого далеко не многие решаются на рождение второго и последующих детей, поскольку осознают, насколько возрастут их траты. Такая позиция молодых людей в конечном итоге оборачивается демографическим кризисом. 

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#многодетная семья
#лдпр
#отпуск
#льготы
#поезда
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На ОГЭ по математике разрешили пользоваться калькулятором
На ОГЭ по математике в 2024 году разрешили использовать калькулятор
12 ноября 2023, 12:28

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

На основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике в 2024 году разрешат использовать калькулятор. Информация следует из демоверсии экзаменационной работы, представленной на сайте федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
Отмечается, что наравне со справочными материалами, вариантом контрольного измерительного материала (КИМ) и линейкой, школьники теперь смогут использовать непрограммируемый калькулятор. Такая возможность появится уже в следующем году. 

Ранее, согласно приказу Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, использовать калькулятор можно было только на экзаменах по физике, химии и биологии. 

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#огэ
#минпросвещения
#экзамены
#россия
#школьники
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Корабли ВМФ РФ впервые за полвека зашли в порт Бангладеш
12 ноября 2023, 10:44

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Российские кораблик впервые за полвека вошли в порт Бангладеша. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в крупнейшем в стране порту Читтагонг пришвартовались два больших противолодочных корабля Тихоокеанского флота России «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев», а также танкер «Печенга».

Российский посол в Бангладеш Александр Мантыцкий сообщил, что это знаменательное событие, поскольку последний раз российские корабли заходили в порт государства 50 лет назад. Это произошло в рамках малоизвестной операции, целью которой была расчистка и разминирование Читтагонга. 

Также посол сообщил, что в 1971 году, когда Бангладеш получил независимость, лишь Советский Союз согласился оказать помощь в разминировании порта. В результате работы советских моряков, порт вновь стал доступен для судов со всего мира. 

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