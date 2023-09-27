Фитнес-индустрия заявила о сильнейшем дефиците кадров

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«Это означает, что мы берём практически каждого человека, который обращается за трудоустройством в фитнесс-клубы», — сказала Киселева.
«Это вымывание кадров в ковид, тогда огромное количество людей ушли в связи с тем, что отрасль была максимально нестабильна. Это и влияние событий 2022 года, которые также серьёзно подействовали на то, что часть наших сотрудников либо ушла, либо уехала», — добавила Ольга Киселева.Помимо прочего, зарплаты в отрасли растут не динамично. Из-за этого возникает проблема профессиональных кадров.
«Подготовка кадров сейчас для фитнеса практически не ведётся: практически нет ни одного базового вуза с нормальной бакалаврской программой. И когда к нам в фитнес-клубы приходят физкультурные тренеры, очень много времени уходит на то, чтобы адаптировать этого человека к нашим условиям», — заключила собеседница.Напомним, ранее «Радио 1» сообщало, что ресторанный бизнес, клининг и строительная отрасль столкнулись с серьёзным дефицитом кадров. Порядка 40% всех вакансий на сервисах по поиску работы – от работодателей сферы обслуживания. Причинами кризиса эксперты считают низкую безработицу, невысокие зарплаты и отток мигрантов из-за слабого рубля. Подробнее о том, как нехватка рабочих рук отразилась на простых россиянах и представителях бизнеса, читайте в нашем материале.
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