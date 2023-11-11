Фитнес-тренер посоветовала мужчинам упражнения для сжигания жира

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Фитнес-тренер Ирина Ротач дала советы мужчинам по упражнениям для сжигания жира, сообщает Men Today.
В первую очередь она рекомендует выполнять скручивания с разведением рук. Начните, лежа на спине с поднятыми прямыми ногами и оторванными лопатками от пола. Руки следует развести в стороны, затем свести и коснуться коленей. Повторите упражнение 12 раз.
Следующее упражнение — разведение рук в позе лодки. Сядьте на пол, слегка откиньте спину назад, согните ноги в коленях и поднимите их. Зафиксируйтесь в этом положении и сделайте 15 повторов махов руками вперед и в стороны.
Еще одно рекомендованное упражнение — «сотня». Лежа на спине с прямыми ногами поднятыми на 45 градусов от пола и приподнятой головой, выполните 30 покачиваний вверх и вниз корпусом прямыми руками.
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Следующее упражнение — разведение рук в позе лодки. Сядьте на пол, слегка откиньте спину назад, согните ноги в коленях и поднимите их. Зафиксируйтесь в этом положении и сделайте 15 повторов махов руками вперед и в стороны.
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Артем Кузьмин