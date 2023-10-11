Физик Богачёв заверил, что магнитных бурь не будет в течение нескольких недель

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Главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) доктор физико-математических наук Сергей Богачёв прокомментировал солнечную активность в октябре, отметив, что спокойствие продлиться в течение нескольких недель.
«Магнитные бури — это явление, которое вызывается конкретными событиями, и обычно это вспышки на Солнце. Любой магнитной буре предшествует взрыв на Солнце. Вспышки регулярно пишутся, и за последнюю неделю никаких крупных не было. <…> Затишье на Солнце продлится ещё в течение одной-двух недель. Не только сейчас бурь не будет, но и в ближайшие две недели Солнце будет спокойным», — пояснил в беседе с RT Богачёв.
Он напомнил, что ещё в сентябре некоторая активность на Солнце наблюдалась, а в октябре она спала.
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