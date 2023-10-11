Физик Богачёв заверил, что магнитных бурь не будет в течение нескольких недель

В Серпухове в дежурную часть обратилась 65-летняя жительница с заявлением о мошенничестве. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

По её словам, на телефон поступил звонок с неизвестного номера. Девушка представилась сотрудницей из отдела безопасности банка и уверила старушку, что с её счета «мошенники пытаются снять деньги» и их нужно перевести на другой «безопасный» счет, чтобы «избежать кражи».





Следователь серпуховского МВД в ходе проверки установил, что неизвестные лица ввели в заблуждение пожилую женщину и выели с её счета 1 млн рублей. через программу удаленного доступа.





Стоит отметить, что злоумышленники настоятельно рекомендовали пенсионерке никому не сообщать о звонке со стороны банка.





Следственное управление МУ МВД возбудило уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».







