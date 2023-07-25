Физик Острецов: глобальной ядерной войны сейчас не может быть

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Доктор технических наук, специалист по ядерной физике и атомной энергетике Игорь Острецов заявил, что масштабной ядерной войны не может быть. Об этом пишет RuNews24.ru.
«Сейчас такое невозможно, так как в случае глобальной войны первые удары будут нанесены по лицам, отдающим ключевые приказы, поэтому крупной войны не будет», — цитирует слова физика RuNews24.ru.
Острецов также отметил, что «красная кнопка» есть, однако это означает, что основную команду всегда отдает верховный главнокомандующий.
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