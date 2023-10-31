Физик Сазанов: «Применение нейросетей будет приводить к научным открытиям»

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Доктор физико-математических наук декан факультета космических исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, завкафедрой математического моделирования в космических исследованиях Василий Сазанов заявил, что нейросети в современной науке способствуют новым открытиям.
Он также спрогнозировал рост роли искусственного интеллекта в науке.
Вместе с тем, он отметил, что полностью полагаться на искусственный интеллект преждевременно, поскольку его алгоритмы всё ещё не способны делать точные математические вычисления.
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«Мы уже вступили в ту эпоху, когда количество информации в мире удваивается каждые два месяца, а только со спутников дистанционного зондирования ежедневно сбрасывается более 100 Тбайт новых данных. Обрабатывать такие объёмы вручную нереально, поэтому разные вычислительные средства и методы, в том числе и на основе ИИ, очень важны, без них уже невозможно обойтись. И разумеется, применение нейросетей ещё не раз будет приводить к научным открытиям», — прокомментировал в беседе с RT Сазанов.
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Мелисса Тимофеева