Физик Семенова рассказала об опасности оставления зарядного устройства в розетке

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Люди часто ленятся вынимать зарядное устройство для мобильного телефона из розетки. Физик Мария Семенова рассказала, к каким неприятным и опасным последствиям это может привести.
Кроме того, зарядное устройство, оставленное в розетке, портится. Оно будет все хуже и дольше заряжать телефон и в конце концов придется покупать новое. К тому же, продолжает идти электрический процесс и счетчик будет крутиться независимо от того, подключен телефон к зарядке или нет. Конечно, не в таких объемах, как во время процесса заряжания, но электроэнергия все равно будет расходоваться. Причем абсолютно впустую.
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