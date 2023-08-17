Физкультурно-оздоровительный комплекс в Мытищах поставили на кадастр

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Четырехэтажное здание спортивного комплекса отличается необычным архитектурным решением, высокими потолками и огромными площадями, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В оздоровительном комплексе смогут заниматься спортом одновременно до 400 человек.
В спорткомплексе обустроены: бассейны, термальные комплексы, детский клуб, тренажёрные залы, зоны для занятий спортом на свежем воздухе.
Жители Подмосковья смогут заниматься спортом в новом комплексе уже этой осенью.
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