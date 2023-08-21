Флешмоб «Встанем» в честь Дня Государственного флага пройдёт по всей России

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Ранее ветеран Великой Отечественной войны Николай Имчук во время интервью волонтёрам #МЫВМЕСТЕ в Музее Победы пожелал удачи бойцам спецоперации. Говоря о единении поколений победителей, он сложил руки вместе. Волонтёры восприняли этот знак как символ и запустили флешмоб в знак поддержки бойцов СВО и уважения к памяти героев прошедше войны.
День Государственного флага России каждый год отмечается 22 августа. Праздник был установлен указом президента в 1994 году.
Именно в этот день 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят триколор, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать полотнище из белой, лазоревой и алой полос национальным флагом страны.
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