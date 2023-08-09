ФНС опровергла наличие у нее черного списка блогеров

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Федеральная налоговая служба опровергла наличие «черных списков»блогеров. Как пояснили представители ФНС журналистам РБК, для этого просто нет никакой необходимости.
«Если в рамках анализа выявляются злоупотребления, признаки дробления или недопоступления налогов, то конкретным плательщикам назначается проверка. Такой подход имеет кумулятивный эффект — в итоге обеляется весь рынок. <...> нет необходимости формировать какие-либо списки: обладая всем массивом больших данных, ведомство реагирует точечно в ответ на конкретную ситуацию», — заявили налоговики.Такая внутренняя система проверки, в частности, уже работает в сферах общепита, IT-индустрии, алкогольного рынка или оборота драгметаллов. Теперь же она распространяется и на блогосферу.
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