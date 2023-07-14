ФНС России проводит эксперимент на территории Подмосковья

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Андрей Воробьёв провел встречу с руководителем УФНС России по Московской области Екатериной Макаровой.
В рамках встречи губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и руководитель УФНС России по Московской области Екатерина Макарова обсудили ход эксперимента, проводящегося на территории региона федеральной налоговой службой России, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Главной целью эксперимента является внедрение специального налогового режима «Автоматизированная УСН»
В эксперименте участвуют четыре региона: Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан.
Особенностью эксперимента выступает освобождение налогоплательщиков от представления отчетности, самостоятельный расчет налогов на основании документов из банков.
Участниками эксперимента стали 3 тысячи налогоплательщиков Московской области.
Также, стало известно, что в Подмосковье приняли изменения в Налоговый кодекс, которые подразумевают право досрочного погашения налогов.
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Главной целью эксперимента является внедрение специального налогового режима «Автоматизированная УСН»
Особенностью эксперимента выступает освобождение налогоплательщиков от представления отчетности, самостоятельный расчет налогов на основании документов из банков.
Участниками эксперимента стали 3 тысячи налогоплательщиков Московской области.
Также, стало известно, что в Подмосковье приняли изменения в Налоговый кодекс, которые подразумевают право досрочного погашения налогов.
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Алиса Сергиенко