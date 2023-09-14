ФОМ: 33% россиян считают, что в следующем году жизнь улучшится

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Кроме того, участники опроса ответили, что они думают о жизни в стране, если рассматривать более отдаленную перспективу, а именно 3-5 лет. Здесь оптимистов еще больше: 42% уверены, что она улучшится, 20% — что останется такой же, а 13% — что ухудшится. Почти половина опрошенных (46%) уверены, что к этому времени их семья точно станет жить лучше.
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