Радио1
Главная / Новости / Общество/ ФОМ: 33% россиян считают, что в следующем году жизнь улучшится

ФОМ: 33% россиян считают, что в следующем году жизнь улучшится

14 сентября 2023, 18:41
Фото: istockphoto/Puttachat Kumkrong

Фото: istockphoto/Puttachat Kumkrong

Треть жителей России (33%) считают, что через полгода-год жизнь в стране улучшится. Это стало известно после изучения данных социологического опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
Чаще всего положительно оценивают ближайшие перспективы молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет (36%). Еще 36% россиян полагают, что заметных перемен не произойдет и жизнь в целом останется такой же, как сейчас. Среди опрошенных 16% пессимистов считают, что жизнь через год станет хуже. В то, что жить лучше станет именно их семья, верят 39% респондентов.

Кроме того, участники опроса ответили, что они думают о жизни в стране, если рассматривать более отдаленную перспективу, а именно 3-5 лет. Здесь оптимистов еще больше: 42% уверены, что она улучшится, 20% — что останется такой же, а 13% — что ухудшится. Почти половина опрошенных (46%) уверены, что к этому времени их семья точно станет жить лучше.


Опрос проводился среди полутора тысяч респондентов с 25 по 27 августа и с 1 по 3 сентября. В нем участвовали люди в возрасте от 18 лет и старше из 104 населенных пунктов в 53 регионах России.

Читайте также:

Опрос: больше 70% россиян никогда не просили компенсацию за переработки

Россияне ответили, с какими дискриминациями на работе сталкивались чаще всего

Четверть россиян берёт питомцев с собой на отдых

#семья
#опрос
#жизнь
#люди
Читайте нас в
Жители московского ЖК жалуются на нашествие крыс
14 сентября 2023, 19:03

Фото: istockphoto/Nigel Harris

Жители одного из столичных жилых комплексов пожаловались на одолевающие их стаи крыс. Речь идет о ЖК «Кварталы 21/19», расположенный неподалеку от метро «Стахановская».
По словам одной из местных жительниц, грызуны буквально заполонили улицы и дворы недавно построенного жилого комплекса. Женщина рассказала, что они боятся выносить мусор, не ходят на детские площадки, так как там обосновались крысы. Неподалеку от новостроек стоят заброшенные дома, передает «Лента.ру». Жители ЖК полагают, что крысы могли перебраться оттуда, так как возле людей им всегда есть чем поживиться.

Коммунальные службы уже проводили на территории комплекса дератизацию, но результатов это пока не принесло. Сам ЖК был построен недавно, раньше на этом месте располагался завод «Молния». Судя по описанию комплекса, на его территории планируется построить несколько детских садов и общеобразовательную школу.

Читайте также:

В Риме объявили войну крысам в Колизее

Insider: Американский турист назвал Париж столицей крысиного царства

Нашествие крыс на палатку с шаурмой в Москве попало на видео

#мусор
#завод
#дворы
#женщина
#детские площадки
#жители
#жк
#дома
#коммунальные службы
Читайте нас в
В Петербурге оштрафовали банк за взаимодействие с работодателем должницы
Петербургские приставы оштрафовали банк за взаимодействие с работодателем должницы
14 сентября 2023, 18:57

Фото: istockphoto.com/Ivan-balvan

Приставы Санкт-Петербурга оштрафовали столичный банк на 50 тыс. рублей за то, что финансовая организация сообщила о долге учительницы её работодателю.
Так, представители банка на приёме у школы разгласили сведения о наличии просроченной задолженности у учительницы физкультуры, которая до этого брала кредит. При этом, у банка не было письменного разрешения на взаимодействия с третьими лицами по этому поводу.

Отмечается, что банк штраф выплатил.

«Всего с начала года сотрудниками Главного управления составлено 310 протоколов об административных правонарушениях. На данный момент нарушители выплатили более 12,3 млн рублей административных штрафов», – рассказали «Петербургскому дневнику» в пресс-службе ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу.

Читайте также:

Депутат Фёдоров предложил запретить выезд из страны для должников-иноагентов

Москвичка пыталась укрыться от судебных приставов в раздвижном диване

Россиянам рассказали, как обезопасить себя от черных кредиторов
 
#штраф
#банк
#кредит
#нарушители
Читайте нас в
Рекультивацию ТКО «Талдомский» завершат в нынешнем году
14 сентября 2023, 18:44

Фото: Минэкологии МО

Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов «Талдомский» завершится до конца года. Она уже выполнена на 97%, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
«Подрядчики завершили формирование тела полигона, устройство системы дегазации, системы сбора фильтрата и водоотведения. Сейчас они благоустраивают территорию, подводят дорогу для подъезда автотранспорта, устанавливают ограждение. Рекультивация завершится в установленный срок», – отметили в пресс-службе.
Полигон ТКО «Талдомский» один из трёх, где рекультивация должна завершиться в нынешнем году. Работы начались в апреле 2022-го.

Читайте также:

«РТ-Инвест» с начала года отправил на переработку тысячу вагонов вторсырья

Рекультивация полигона «Заволенье» завершится в конце сентября

В России захотели увеличить расстояние от свалок до аэропортов

 
#минэкологии мо
#полигон
#тко
#мусор
#талдом
#отходы
#рекультивация
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
IT-эксперт Мясоедов назвал блокировку WhatsApp в РФ возможным сценарием
14 сентября 2023, 18:01

Фото: istockphoto.com/mapo

IT-эксперт Павел Мясоедов допустил полную блокировку мессенджером WhatsApp может быть полностью заблокирован в России при условии, если владеющая им компания Meta* не пойдёт на сотрудничество.
«Блокировка WhatsApp — вполне возможный сценарий. Мы все знаем, что ряд продуктов крупных западных компаний уже заблокировали в России. Мы можем пользоваться ими через VPN или другими обходными путями. Как показывает статистка, число пользователей в РФ кратно уменьшилось из-за неудобств», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Мясоедов.

В то же время, специалист допустил и то, что Meta* всё-таки пойдёт на компромисс с российскими властями из-за большо числа пользователей WhatsApp в России, и блокировки мессенджера удастся избежать.

Читайте также:

Роскомнадзор заявил о возможной блокировке WhatsApp

Депутат Фёдоров предложил запретить выезд из страны для должников-иноагентов

В России могут заблокировать WhatsApp

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
#соцсети
#роскомнадзор
#рф
#мессенджеры
#технологии
Читайте нас в
В этом году жители Московской области получили более 73 тысяч справок в электронном виде
14 сентября 2023, 17:50

Фото: istockphoto / anyaberkut

Жители Подмосковья могут получить справки центра занятости населения и о мерах социальной поддержки в двух форматах: онлайн и на бумажном носителе.

«С начала года выдано на бумажном носителе всего 13 тысяч справок. Наиболее популярный способ получения справок — онлайн. Цифровая справка юридически равна бумажной, а получить её гораздо удобнее и проще», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.  

Людмила Болатаева также отметила, что получение справки в электронном виде значительно экономит время заявителя.  

Оформить справки онлайн можно на сайте.  

Читайте также:

В Подмосковье по губернаторской программе с начала года газифицировали 30 населённых пунктов. 

Стипендию губернатора в сентябре получили 5 тыс подмосковных детей-сирот. 

Андрей Воробьёв рассказал об ответственности, которую несёт должность губернатора. 

#подмосковье
#министр
#онлайн
#справки
#людмила болатаева
Читайте нас в
В Москве ожидается похолодание на выходных
14 сентября 2023, 17:37

Фото: istockphoto.com/Noppasin Wongchum

Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что в предстоящие выходные температура в Москве снизится.
«На предстоящих выходных, 16-17 сентября, температура воздуха в городе опустится до осенних показателей и будет находиться в пределах 7-13°C», — заявила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

Она добавила, что в субботу и воскресенье москвичей будет ожидать малооблачная погода и умеренный северный ветер. А вот осадков в столице в эти дни не предвидится.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РИА Новости сообщал, что климатическое лето с дневными температурами до 24°C продолжится до 14 сентября. По его словам, уже в следующую пятницу, 22 сентября, ожидается кратковременный дождь, и температура днем снизится до 15-20°C.

Читайте также:

Открытый грунт: что сажать на даче осенью

Вильфанд спрогнозировал, когда в Москве кончится климатическое лето

В столице ожидаются тёплые выходные
#погода
#температура
#выходные
#москва
#прогноз
Читайте нас в
На каруселях в Подмосковье за лето покатались более 295 тыс человек
14 сентября 2023, 17:25

Фото: Минблаго МО

За минувший летний сезон карусели в Подмосковье привлекли более 295 тыс посетителей. Такую статистику предоставили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Рады отметить, что в летний сезон карусели посетило значительное число гостей. Это отражает их постоянную популярность и роль как любимого места для семейного отдыха», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин
С момента запуска программы в 2018 году на каруселях, разработанных известным дизайнером Денисом Симачёвым, покатались более 2 млн человек. Аттракционы оснащены стереоаудиосистемой и иллюминацией.

Читайте также:

В Подмосковье назвали самые популярные среди бизнеса парки

В Подмосковье назвали самые популярные виды бизнеса в парках

В химкинском парке Толстого открыли скейтпарк и роллердром




 

#михаил хайкин
#министерство благоустройства мо
#карусель
#аттракционы
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Роскомнадзор заявил о возможной блокировке WhatsApp
14 сентября 2023, 17:20

Фото: istock / ipuwadol

Популярный мессенджер WhatsApp, при условии появления каналов с запрещенной информацией, могут заблокировать. Блокировка будет зависеть от дальнейшего поведения компании Meta*.
WhatsApp запустил функцию каналов в 150 странах, в России на данный момент она недоступна.

«Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе — блокировку», — пояснили в сообщении ведомства.
Требования законодательства РФ распространяются на социальные сети и средства общения, которые работают на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор. 

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн и первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин утверждали, что не исключают блокировку WhatsApp на территории РФ. 

Читайте также: 

СМИ: Мошенники разработали новую схему с SIM-картами

Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за размещение ЛГБТ-материалов

РКН может заблокировать сервисы с данными о способах обхода блокировок

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская


#социальные сети
#роскомнадзор
#рф
#мессенджеры
Читайте нас в
В Подмосковье подготовили сеянцы для акции «Наш лес. Посади своё дерево»
14 сентября 2023, 17:05

Фото: Istockphoto / zhukovvvlad

Подмосковные специалисты подготовили сеянцы для высадки на лесных площадках акции «Наш лес. Посади своё дерево». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Весь посадочный материал для восстановления лесов Подмосковья выращивает Центрлесхоз. Сейчас там заканчивается выкопка посадочного материала для акции. В четверг на центральную площадку из Сергиево-Посадского питомника в Ногинское лесничество отправят почти 16 тыс сеянцев сосны обыкновенной», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
По его словам, уже привезен посадочный материал на 24 лесных участка в 15 лесничествах. Перед отправкой корни сеянцев обработали от высыхания.
«Для акции на лесных участках выкопано около 100 тыс сеянцев. Этой осенью мы будем сажать две из основных лесообразующих пород региона – сосну и ель», – отметил председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов.
Акция по посадке саженцев и сеянцев «Наш лес. Посади своё дерево» проходит в Подмосковье каждую осень. В этом году она стартует 16 сентября и завершится 30 сентября. Для её проведения подобрали около 700 участков.
 
Читайте также:

Главной площадкой акции «Наш лес. Посади своё дерево» станет участок под Ногинском

Акция по высадке деревьев в Подмосковье стартует 16 сентября

Комлесхоз сообщает, как выбрать удобную площадку для участия в акции «Наш лес. Посади свое дерево»



 
#георгий филимонов
#комлесхоз мо
#акция
#наш лес. посади своё дерево
#экологическая акция
#подмосковье
#московская область
#олег баженов
Читайте нас в
Достижения.рф