ФОМ: Более половины россиян считают свой достаток средним

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Чуть менее четверти опрошенных, точнее, 23% ответили, что расценивают свое материальное положение как «хорошее». «Плохим» его считают 19% граждан. Только 2% затруднились ответить на вопрос об уровне своего материального достатка, что говорит о способности большинства людей давать оценку своей жизни.
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