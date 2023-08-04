ФОМ: Более половины россиян считают свой достаток средним

В Подмосковье жара запоздала. В предстоящие выходные, по прогнозам синоптиков, температура атмосферного воздуха достигнет +30 градусов, в связи с чем жители захотят провести это время вблизи рек и озер региона.

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» регулярно проводят патрулирование пляжей и места отдыха вблизи воды и напоминают отдыхающим правила безопасного поведения на воде и напоминают о необходимости соблюдения основных правил, которые обеспечат комфортный отдых на водоемах, а в некоторых случаях сохранят здоровье и жизнь.

«Важно помнить о том, что на суше жарко, а в воде все-таки холодно, ведь за прохладное лето водоемы не успели достаточно прогреться. При заходе в воду человек начинает ощущать резкий перепад температур, что может негативно отразиться на состоянии его организма — привести к спазму сосудов и другим нежелательным реакциям. Молодой здоровый организм, скорее всего, легко справится с таким эффектом, а вот люди в возрасте и страдающие хроническими заболеваниями могут сильно пострадать. Так что отправляясь плавать, нужно быть уверенным в своем самочувствии», — рассказал начальник управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Андрей Калгин.

Начальник управления подчеркнул, что для купания взрослым важно уметь хорошо плавать, а детей не отпускать в воду одних.