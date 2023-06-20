ФОМС прорабатывает механизм реабилитации участников СВО

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Всероссийский союз страховщиков прорабатывают механизмы реабилитации участников специальной военной операции
В фонде назвали информирование и сопровождение застрахованных граждан, принявших участие в специальной военной операции, а также маршрутизацию таких пациентов главным приоритетом для системы ОМС. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе фонда.
По данным ФОМС, в рамках механизма реабилитаций в текущем году для застрахованных по ОМС выделено 983,8 тысяч случаев госпитализаций в круглосуточные стационары, из них 200 тысяч - для участников спецоперации, и 60 тысяч случаев госпитализаций в федеральные медицинские учреждения.
Ранее сообщали, что первый солдат из российской армии получил денежное вознаграждение за уничтожение танка Leopard в зоне боевых действий.
По данным ФОМС, в рамках механизма реабилитаций в текущем году для застрахованных по ОМС выделено 983,8 тысяч случаев госпитализаций в круглосуточные стационары, из них 200 тысяч - для участников спецоперации, и 60 тысяч случаев госпитализаций в федеральные медицинские учреждения.
Дана Игумнова