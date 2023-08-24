Фонд «Защитники Отечества» за время существования получил более 173 тыс. обращений

Фото: Фотобанк Московской области
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко в четверг, 24 августа, провел заседание наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» в качестве председателя. Об этом пишут «Известия».
«Фонд «Защитники Отечества» был создан по указу президента, и главный принцип его работы в том, что все — руководители филиалов фонда, социальные координаторы — относятся к участникам СВО, ветеранам и их семьям как к родным», — цитирует издание слова Кириенко.
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