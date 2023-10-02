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Forbes назвал самую крупную иностранную компанию, оставшуюся в России

Forbes: «Леруа Мерлен» возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний в РФ
02 октября 2023, 09:46
Фото: istock / Tippapatt

Фото: istock / Tippapatt

Французская компания «Leroy Merlin» стала первой в списке крупнейших иностранных компаний, которые осталась работать в РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на рейтинги Forbes.

Сообщается, что список отличился по результатам по сравнению с прошлым годом. За 2022 год с российского рынка ушло либо ограничило присутствие 22 компании, включая Toyota, Renault, Samsung и Apple.

Компании из США занимаются значительное представительство в топ-50, а их общее количество упало с 10 до 8. При этом выросло количество компаний из Китая с 1 до 6. В рейтинг попали также 5 компаний из Франции, Германии и Турции.

Кроме «Леруа Мерлен», в топ-10 оказались JT Group, Philip Morris, PepsiCo, Elo Group, VEON, Metro AG, Mars, Nestle и Chery Automobile. Также впервые в рейтинге оказалась Таиландская компания CP Foods, Казахстанская Polymetal International и Белорусские «Торговый дом БелАЗ» и Santa.

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Россиянам назвали выгодные места для подработки осенью
02 октября 2023, 10:23

Фото: iStock/fizkes

Аналитики Авито Работы рассказали «Радио 1», в каких сферах сильнее всего выросли средние предлагаемые зарплаты в сегменте подработки, а работодатели стали чаще искать сотрудников, которые согласны работать в графике частичной занятости, в сравнении с тем же периодом в минувшем году.
Так, в среднем сумма предлагаемой зарплаты для вакансий, рассчитанных на подработку, по стране увеличилась вдвое, она достигла 59 108 рублей.
 
Больше всего средние предлагаемые заработные платы при частичной занятости  выросли в сфере администрирования – в 1,8 раза и консультирования – в 1,6 раза. Суммы составляют 54 729 рублей и 52 469 рублей соответственно. Третье место по уровню прироста средних предлагаемых зарплат при неполном рабочем дне занял сегмент IT с увеличением в 1,5 раза и оплатой в 46 947 рублей. Завершают топ-4 с увеличением в 1,4 раза отрасли логистики (68 319 рублей) и производства (40 125 рублей). 

«Увеличение зарплатных предложений для кандидатов, ищущих подработку, напрямую связано с высоким кадровым дефицитом в стране. Работодатели таким образом используют возможность восполнить потребность в специалистах, привлекая их в периоды пиковой нагрузки или повышенного потребительского спроса. Общее число вакансий на неполный рабочий день увеличилось в 4,6 раза в третьем квартале 2023 по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Частичная занятость позволяет работодателю расширить круг поиска потенциальных квалифицированных работников, которые по каким-либо причинам не могут выйти на полный рабочий день, и при этом оптимизировать бюджет на ФОТ. По многим параметрам лидирует сфера консультирования. Отчасти это объясняется универсальностью сегмента: он охватывает разные отрасли: от маркетингового продвижения до бухгалтерии и составления бизнес-стратегии»‎, - рассказал директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

В третьем квартале этого года количество вакансий с частичной занятостью значительно увеличилось в сфере администрирования (в 2,9 раза), маркетинга, рекламы и PR (в 2,8 раза, а также IT и телекома (в 2,7 раза). Стоит отметить прирост в таких сегментах, как автомобильный бизнес (в 2,5 раза) и продажи (в 2,4 раза). 
 
Интересно, что не только работодатели заинтересованы в сотрудниках на неполный рабочий день, но и сами соискатели за последний год стали чаще обращать внимание на вакансии именно этого типа. Так, в 3 квартале 2023 года россияне чаще всего искали подработку в сфере консультирования, где число откликов увеличилось в 1,7 раза. Другими фаворитами в равной степени стали отрасли юриспруденции и маркетинга, рекламы и PR (1,3 раза). В 1,3 раза больше откликов зафиксировано на вакансии в сегменте IT и телекома. В секторе бухгалтерии и финансов соискательская активность выросла в 1,1 раза. 

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#бизнес
#вакансии
#занятость
#россияне
#зарплаты
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Минтранс Подмосковья рекомендует завершать мотосезон
02 октября 2023, 09:47

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В некоторых округах Московской области прошли традиционные пробеги по случаю закрытия мотосезона.

Водители, планирующие продолжить передвигаться на мотоциклах, должны быть предельно осторожными на дороге. 

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Госавтоинспекцией региона призывают водителей позаботиться о своей безопасности и своевременно принять решение завершить мотосезон. 

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#автобусы
#водители
#автодороги
#мотоцикл
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Стало известно, чего хотят россияне перед выходом на пенсию
РБК: 45% россиян хотят перед пенсией накопить на безбедную старость
02 октября 2023, 09:32

Iryna Imago

НПФ Сбербанка совместно с сервисом по поиску работы «Работа.ру» провели опрос и выявили, что 45% россия перед выходом на заслуженный отдых хотят накопить денег на безбедную старость. Об этом сообщает РБК.



Помимо этого, среди опрошенных 25% граждан хотели бы построить дом,  24% — купить квартиру  и 22% желают освоить новое хобби. Также 18% заявили о желании открыть собственный бизнес. Около 13% хотят переехать в другой город, купить дачу или освоить новый язык.

Другой опрос коснулся темы возраста выхода на пенсию. Так, самым популярным ответом стал возраст от 56 до 60 лет, что составило 35%. Также о желании продолжить работы после 65 лет заявило 20%.

Результаты опроса сделан на основе ответов 3500 граждан от 18 лет, которые являются экономически активными. Опрос проводился в сентябре 2023 года во всех федеральных округах России.

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#город
#язык
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В понедельник утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла
02 октября 2023, 09:18

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

В понедельник утром, 2 октября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 917,8 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Каширском, Калужском, Ленинградском, Рублево-Успенском, Осташковском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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#парковки
#автодороги
#минтранс
#пробки
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Мужчины рассказали, что их раздражает в постели
02 октября 2023, 08:51

Фото: istockphoto/Tom Merton

Пользователи форума Reddit перечислили основные претензии к женщинам в постели.
«Лента.Ру» пишет, что своими жалобами, о которых они не говорят партнершам, мужчины поделились в разделе AskReddit.
 
Один из авторов комментариев написал, что его жена любит помещать палец в его анус во время орального секса, но проблема в том, что каждые две недели девушка делает маникюр, и ногти доставляют мужчине неудобства. Другие мужчины не довольны громким храпом или любимыми женщинами позами для сна.
 
«Я сплю на спине. А она всегда хочет, чтобы я обнимал ее спину, и мне трудно уснуть»,- жалуется пользователь jcobsm. 
Другие жалуются на девушек, которые не умеет целоваться
 
«Она просто засовывала язык мне в рот. Мне его что, сосать? Засовывала и не делала ничего»,- пишет liquid_acid-OG.
Ранее сообщалось, что 38-летний Кристофер Александр Стоукс рассказал, что женат на алгоритме искусственного интеллекта в форме чатбота. Он начал общаться с чатботом Мими 4 года назад, после того как узнал, что девушка, с которой он встречался, замужем.

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#отношения
#секс
#женщины
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Российский бронежилет выдержал попадание пули, на которую не рассчитан
«Ростех»: Российский бронежилет «Оберег» выдержал пулю, на которую не рассчитан
02 октября 2023, 08:46

Фото: istock / breakermaximus

Российский бронежилет «Оберег» во время краш-теста выдержал выстрел винтовочной пули, на которую не рассчитан. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на видео испытаний, которое опубликовал «Ростех». Отмечается, что сегодня изделие поставляют в зону спецоперации.
Испытания бронежилета проводились в рамках нового проекта #НашКраш. Бронежилет «Оберег», производящей тульской «Октавой» холдинга «РТ-Капитал», проходил испытания с аналогичными по степени защиты бронежилетами из Китая и США.

Бронежилеты проверялись с помощью выстрелов из пулеметов калибром 5,45/39,  7,62/39 и бронебойным патроном 7,62/54. Отмечаем, что бронежилет американского производства не выдержал испытаний, в то время как тульский выдержал атаку из винтовки Lapua Magnum 8,6/70, на которую не был рассчитан.

Плита «Оберега» состоит из подложки из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, после чего идет керамическая плита, кевлар и еще один слой, уменьшающий разброс осколков и создающий влагоизоляцию.

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#испытания
#оружие
#вооружение
#сво
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Названо государство-рекордсмен по отказам в помощи России
Генпрокуратура РФ: Швейцария чаще всех стран отказывала России в помощи
02 октября 2023, 08:33

Фото: istock / seb_ra

Российская Федерация стала все чаще получать отказ от стран Западе в оказании правовой помощи, связанной с задержанием преступников на их территории. Швейцария, которая ранее активно помогала российской стороне до начала СВО на Украине, побила рекорды по невыдаче преступников. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры РФ.
По информации Генпрокуратуры, Россия получила отказ в экстрадиции обвиняемых по уголовным делам в 2022 и начале 2023 года 85 раз. Также сообщается, что в 2022 году Россия не добилась выдачи 54 человек.

«С января по сентябрь 2023 года компетентными органами иностранных государств было отказано в исполнении 32 запросов о правовой помощи, из них в 28 случаях по политическим мотивам. Больше всего отказов — 22 пришло из Швейцарии, в четырех случаях запросы отклонялись Латвией», — сообщает «Коммерсантъ».
По информации издания, Министерство юстиции США отказало РФ в правовой помощи по причине якобы возможного нанесения ущерба суверенитету своей страны.

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#сша
#россия
#данные
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#человек
#сво
#швейцария
#рф
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Юрист Виноградов назвал ошибку, которую совершают при выходе на пенсию
02 октября 2023, 08:30

Фото: istockphoto/insta_photos

Декан ВШЭ Вадим Виноградов рассказал о необходимости оформлять статус пенсионера.
Оформление статуса пенсионера-это обязанность самого работника. Именно он должен подать документы в строго установленные сроки. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов агентству «Прайм».

Выход на пенсию не происходит автоматически. Работодатель и Социальный фонд не оформляют документы.

«Заявление необходимо лично подать в отделение Соцфонда не ранее, чем за месяц до достижения официального пенсионного возраста», — объясняет Вадим Виноградов.
Если гражданин обратится с заявлением позже наступления пенсионного возраста по своей вине, то выплата пенсии начнётся с момента регистрации заявления. Но если же задержка случилась по вине Социального фонда, то деньги должны быть выплачены полностью и в срок.

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#пенсионеры
#пенсия
#юрист
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«Ъ»: В РФ водители из-за решения КС возвращают права после езды под лекарствами
02 октября 2023, 07:27

Фото: istock / Natalia Kokhanova

Верховный суд Российской Федерации аннулировал решения о лишении прав водителей, которые водили автомобиль под воздействием препаратов для лечения эпилепсии и сильнодействующих анальгетиков, не являющихся наркотическими. Информацию сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на решение Конституционного суда (КС) от 2022 года.

По закону запрещено водить авто под воздействием лекарств, снижающих реакцию. В ноябре 2022 года суды лишали прав автовладельцев за то, что в крови были обнаружены следы непсихотропных и ненаркотических средств, таких как фенобарбитал (компонент валокордина). Но затем КС указал на формальное отсутствие нормы в КоАП РФ, которая бы разрешала применять наказания за принятия лекарств. 

Минздрав РФ планирует сделать список ненаркотических препаратов, понижающих реакцию. Список включит в себя снотворные, антиэпилептические, седативные препараты и анестетики. Мера наказания за прием таких препаратов будет введена заново после принятия закона. Правительство России вынесло предложение с уточняющими поправки летом, но их пока не рассмотрели.

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