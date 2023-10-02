Forbes назвал самую крупную иностранную компанию, оставшуюся в России

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Сообщается, что список отличился по результатам по сравнению с прошлым годом. За 2022 год с российского рынка ушло либо ограничило присутствие 22 компании, включая Toyota, Renault, Samsung и Apple.
Компании из США занимаются значительное представительство в топ-50, а их общее количество упало с 10 до 8. При этом выросло количество компаний из Китая с 1 до 6. В рейтинг попали также 5 компаний из Франции, Германии и Турции.
Кроме «Леруа Мерлен», в топ-10 оказались JT Group, Philip Morris, PepsiCo, Elo Group, VEON, Metro AG, Mars, Nestle и Chery Automobile. Также впервые в рейтинге оказалась Таиландская компания CP Foods, Казахстанская Polymetal International и Белорусские «Торговый дом БелАЗ» и Santa.
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