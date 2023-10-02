Forbes назвал самую крупную иностранную компанию, оставшуюся в России

В понедельник утром, 2 октября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 917,8 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Каширском, Калужском, Ленинградском, Рублево-Успенском, Осташковском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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