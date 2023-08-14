Форум «Многодетная Россия» собрал в Подмосковье 600 представителей 37 муниципалитетов

Фото: пресс-служба г. о. Шатура
«За многие годы форум стал самой крупной PROсемейной площадкой в Подмосковье. Более 600 участников из 37 муниципалитетов региона на три дня собираются на дискуссионных, спортивных и развлекательных площадках. В программе предусмотрены разнообразные активности. Это и #ОтцыVделе, где дети пробуют силы в полосе препятствий, и обучение оказанию первой помощи. Также мы писали письма солдатам, устроили кулинарный конкурс «Медовый Спас», раздали школьные наборы», – рассказала Кондратович.
«Темы поднимаем разные: выплаты компенсаций вместо предоставления земельных участков, создание «Школы отцов» при женских консультациях, меры поддержки больших семей», – сказал глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.Он напомнил, что в этом году многодетные малообеспеченные семьи получили дополнительную льготу – выплату в 7 тыс рублей на покупку школьной формы. Также предусмотрена частичная компенсация отдыха детей – 9 тыс рублей на каждого ребёнка
Организаторами форума выступили администрация городского округа Шатура и Общественная палата Московской области.
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