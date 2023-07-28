Обучение в Мастерской управления «Сенеж» одновременно смогут проходить 1 500 человек

Фото: Радио 1
«Территория смыслов» в пятый раз пройдет на площадке образовательного центра президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске на базе нового кампуса
На форуме для участников будут организованы дополнительные направления, транслирующие ценности российского государства среди молодёжи. В этом году представлено четыре направления: «Труд», «Родина», «Добро» и «Наставничество».
Также, в 2023 году участники форума станут первооткрывателями нового кампуса «Сенежа». В его составе 4 новых гостиничных корпуса на 500 номеров.
Благодаря новым кампусам, обучение в Мастерской управления «Сенеж» одновременно смогут проходить в 4 раза больше слушателей, чем сейчас. Появится возможность осуществлять до 100 очных мероприятий каждый год.
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Также, в 2023 году участники форума станут первооткрывателями нового кампуса «Сенежа». В его составе 4 новых гостиничных корпуса на 500 номеров.
«Я на форуме не первый раз, и в этом году мне удалось побывать на новой базе «Сенежа» и пожить в отстроенных корпусах. Это насколько роскошное размещение, класс люкс, мне есть с чем сравнивать и в этом году совершенно другие впечатления от участия. На прошлом форуме нас расселяли по клубам, и жили мы по 20 человек в комнате, и это тоже было интересно, ощущение лагеря появлялось. Сейчас же, есть возможность общаться не только с людьми в своем клубе, но и с другими участниками, так как все живут в одном корпусе», - отметила участница форума Катя.
Благодаря новым кампусам, обучение в Мастерской управления «Сенеж» одновременно смогут проходить в 4 раза больше слушателей, чем сейчас. Появится возможность осуществлять до 100 очных мероприятий каждый год.
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Дана Игумнова