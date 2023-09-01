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Fox News: Американский полицейский застрелил беременную темнокожую девушку

01 сентября 2023, 21:17
Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

Офицер полиции в штате Огайо застрелил беременную темнокожую женщину на парковке около супермаркета. Нерожденного ребенка 21-летней афроамериканки спасти также не удалось.

Управление полиции штата опубликовало видео инцидента. Бравые копы вступили в контакт с женщиной по имени Такия Янг на парковке, после того, как в магазине заявили, что она причастна к краже. На кадрах записи с нагрудной камеры полицейского, которую выдал в эфир телеканал Fox News, видно, как они подошли к машине, когда Янг уже собиралась уезжать. Правоохранители попросили женщину выйти, один из них встал перед машиной. Женщина спросила: «Вы что, собираетесь в меня стрелять?».

После этого автомобиль начал движение. Полицейский, находившийся перед машиной, оказался на капоте и выстрелил в женщину через лобовое стекло. Машина проехала еще несколько метров и встала. Такия Янг скончалась в больнице через несколько часов. У нее остались еще двое детей, кроме третьего, которого ей так и не довелось родить.

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#видео
#машина
#полицейские
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В Московской области заработали ещё 67 «Точек роста»
01 сентября 2023, 21:51

Фото: Минобразования МО

На базе подмосковных школ 1 сентября открыли ещё 67 образовательных центров «Точка роста». Такие данные привели в пресс-службе Минобразования Московской области.
Новые образовательные центры естественно-научной и технологической направленностей начали работать в 36 городских округах. Таким образом, теперь в регионе в общей сложности 432 таких центра.
 
Как напомнили в министерстве, «Точки роста» – это центры цифрового и гуманитарного образования, которые создаются на базе общеобразовательных школ в рамках нацпроекта «Образование». Цель – дать возможность детям освоить современные технологии.

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#подмосковье
#московская область
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Минюст внёс в список иноагентов главреда «Новой газеты» Муратова* и комика Белого*
01 сентября 2023, 21:10

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов главного редактора «Новой газеты», нобелевского лауреата Дмитрия Муратова* и комика Руслана Белого*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Помимо них ещё семь человек и одна организация также попали в список Минюста. Среди них, О.А Баршев*, М.М. Вагачаев*, Е.В. Карпов*, Д.С. Катаев*, О.Э. Радзинский*, М.Л. Резник*, К.И. Сонин* и антивоенное этническое движение «Новая Тыва»*.

Ранее сообщалось, что Минюст расширил реестр иноагентов и включил в него политолога Кирилла Рогова*, блогера Александра Штефанова*, журналиста Константина Эггерта* и издание «Довод»*.

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#минюст рф
#запрет
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Минимальная стоимость Lada Granta в России выросла почти до 700 тысяч рублей
01 сентября 2023, 20:52

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

«АвтоВАЗ» поднял цену на самый доступный автомобиль седан и лифтбек Lada Granta на семь тысяч рублей. Теперь машина стоит 699,9 тысячи рублей.
Седан лишился комплектации Classic 22, которая стоила 693,2 тысячи рублей. Теперь минимальная цена составляет 699,9 тысячи рублей, передает Autonews.ru. Повысилась и стоимость комплектации Classic 23. Вместо прежних 774,9 тысячи рублей эта версия теперь стоит 784,9 тысячи рублей.

Подорожала также и Lada Granta с кузовом лифтбек. Самым дешевым исполнением теперь является Classic 23 за 768,9 тысячи рублей, тогда как прежняя версия в комплектации Classic 22 стоила 722,3 тысячи рублей. На 40 тысяч рублей подорожали версии Classic 23 с кондиционером. Теперь в такой комплектации машина стоит 895,9 тысячи рублей. Версия Comfort 23 теперь обойдется покупателю в 925,9 тысячи рублей.

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#цена
#машина
#автомобили
#версия
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В Мариуполе после восстановления открылся госуниверситет, в котором располагался штаб «Азова»*
01 сентября 2023, 20:24

Фото: iStock/Hero Images

В Мариуполе отремонтировали государственный университет, в котором во время ведения боёв размещался штаб «Азова»*. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в регион.
Он рассказал, что здание было сильно разрушено – в нём не было перекрытий, отсутствовало несколько стен. Теперь, после проведённого капитального ремонта, здание полностью подлежит для ведения образовательной деятельности.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в городе восстановлено два вуза: Мариупольский государственный университет (МГУ) и Приазовский технический государственный университет (ПТГУ).

Он добавил, что сегодня студенты пришли в эти вузы. Теперь у них есть возможность «получать знания в комфортных современных условиях».

Кроме того, Фальков отметил, что наличие сразу двух учреждений высшего образования способствует развитию региона и привлекает в него большое количество молодёжи.

*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ

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#россия
#университет
#студенты
#вузы
#строители
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Врач Эдигер заявил об опасности от сброса вод с «Фукусимы»
01 сентября 2023, 20:18

Фото: istockphoto.com/Huang Evan

Врач и патологоанатом Александр Эдигер заявил, что сброс вод с «Фукусимы», разрешённый властями Японии, может иметь очень печальные последствия для людей и экологии.
Так, он отметил, что рыба, обитающая в водах океана, куда сбрасываются воды с «Фукусимы», накапливает в себе радиоактивные вещества, чем представляет крайнюю опасность для населения прибрежных регионов, в основу рациона которых входят морепродукты.

«При употреблении зараженной рыбы у людей происходит внутреннее облучение, которое опаснее внешнего. Радиоактивные изотопы будут концентрироваться в отдельных органах, например, в печени или кишечнике. Но, в первую очередь, пострадают иммунная и нервная системы. Затем начнется формирование предопухолевых и опухолевых процессов», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

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#рыба
#аэс
#опасность
#здоровье
#вода
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Подмосковный Минтранс объяснил суть новых законов о перевозках на такси
01 сентября 2023, 20:13

Фото: Минтранс МО

С 1 сентября вступил в силу федеральный закон и закон Московской области от «О регулировании перевозок легковыми такси». Об этом напомнили в подмосковном Минтрансе, разъяснив суть законов.
Теперь, чтобы получить разрешение на таксомоторную деятельность, физические лица могут подать заявление на региональном портале госуслуг. Агрегаторы могут получить права на осуществление деятельности службы заказа такси. Созданы региональные реестры перевозчиков, легковых такси и агрегатор. 
 
Для получения разрешения перевозчику нужно состоять на учёте в налоговом органе Московской области и быть зарегистрированным на территории региона. Агрегаторам также необходимо иметь права на работу в Подмосковье. Основное требование к автомобилю – экологический класс не ниже ЕВРО 5. 
 
Разрешение выдается на 5 лет для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; на 5 лет или меньший срок для физлиц, если необходимый срок будет указан в заявлении.
 
Выданные до 1 сентября разрешения можно использовать до окончания срока их действия.
 
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#минтранс мо
#такси
#автомобили
#закон
#госуслуги
#московская область
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Количество заболевших легионеллёзом в Польше возросло до 158 человек
01 сентября 2023, 20:01

Фото: istockphoto/syahrir maulana

В Польше увеличивается количество людей, заболевших легионеллёзом, который еще называют «болезнью легионеров». Количество инфицированных выросло до 158 человек.
Вспышка заболевания изначально была зафиксирована в городе Жешув Подкарпатского воеводства неподалеку от границы с Украиной. Это было несколько недель назад, напоминает РИА Новости. Однако позже болезнь распространилась и на другие регионы Польши. По словам начальника Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромира Слончки, количество заразившихся выросло уже до 158 человек. Больше всего случаев заболевания выявлено в самом Жешуве — 106 и в Жешувском районе — 36.

На данный момент от легионеллёза скончались 18 человек. Среди них девять мужчин и девять женщин в возрасте от 55 до 98 лет. Как установили сотрудники санэпидемстанции, источник заражения находился в водопроводе. В связи с этим в Жешуве проводили дезинфекцию водопроводов, дополнительно хлорируя воду. Расследованием дела о вспышке заболевания занимается Агентство внутренней безопасности Польши.

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#человек
#регионы
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#заболевания
#станции
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Психолог Дугенцова объяснила, почему россияне отказываются от биометрии
Психолог Дугенцова: «Люди боятся, что их данные могут попасть к мошенникам»
01 сентября 2023, 20:00

Фото: istockphoto.com/NicoElNino

Психолог Дарья Дугенцова объяснила страх россиян перед биометрией тем, что люди опасаются утечки персональных данных мошенникам.
«Взрослые люди и даже дети подросткового возраста сталкиваются с какими-то проблемами, связанными с тем же списанием средств, оформлением кредитов и так далее. Получается, люди боятся, что их данные могут попасть к мошенникам, и на них оформят какие-то обязательства, от которых они не смогут себя защитить», —прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Она предположила, что такие опасения никак не связаны со страхом людей перед мифами вроде вреда 5G вышек.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснял сбор биометрический данных граждан защитой на государственном уровне персональной информации людей.

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#данные
#биометрия
#технологии
#мошенники
#безопасность
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Дептранс: в Москве будет доступна аренда электросамокатов, но введутся дополнительные ограничения
01 сентября 2023, 19:49

Фото: iStock/Kathrine Andi

В Москве не закроют аренду электросамокатов, но будут активно развивать эту отрасль, в частности, в сфере безопасности. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
В ведомстве напомнили, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и операторы кикшеринговых сервисов с 1 марта текущего года проводят контроль за выполнением правил передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

По словам дептранса, Москва стала первым городом, который ввёл медленные зоны. Сейчас их насчитывается 250 по всему городу.

Также в департаменте рассказали о тестировании новой камеры, которая способна зафиксировать нарушения при передвижении на СИМ. Так она считывает езду не по велодорожке, движение по встречной полосе, переезд пешеходного перехода, а не спешивание, а также перемещение на одном электросамокате вдвоём.

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