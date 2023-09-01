Fox News: Американский полицейский застрелил беременную темнокожую девушку

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Офицер полиции в штате Огайо застрелил беременную темнокожую женщину на парковке около супермаркета. Нерожденного ребенка 21-летней афроамериканки спасти также не удалось.
После этого автомобиль начал движение. Полицейский, находившийся перед машиной, оказался на капоте и выстрелил в женщину через лобовое стекло. Машина проехала еще несколько метров и встала. Такия Янг скончалась в больнице через несколько часов. У нее остались еще двое детей, кроме третьего, которого ей так и не довелось родить.
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