Fox News: Байден отдыхает на пляже во время бушующих на Гавайях пожаров

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Зрители телеканала также возмущались поведением президента, отмечая, что он дождался окончания отпуска, чтобы дать комментарий о трагедии. Один из американцев с горькой иронией вступился за Байдена, попеняв критикам за то, что они нападают на престарелого президента. Его можно извинить, ведь Байден просто не знал, что Гавайи являются штатом США, пояснил телезритель.
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