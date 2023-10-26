Fox: В американской армии испытывают собак-роботов

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Морская пехота США тестирует собак-роботов, которые способны проводить разведку и переносить тяжелые грузы. Об этом сообщает Fox News.
«Морская пехота тестирует новое поколение собак-роботов, которые могут делать гораздо больше, чем выполнять команду «апорт», и могут отправиться на поле боя. Военные надеются, что эти устройства повысят мобильность и безопасность солдат в будущем», — говорится в публикации.
Отмечается, что четвероногое устройство с ИИ можно оснастить лазерами прицеливания, фронтальной видеокамерой, а также оборудовать для перевозки противотанковой установки.
«Оно способно следовать голосовым командам, бегать со скоростью до 16 км в час и преодолевать подъемы наклоном до 57%. Оно также легко справляется с отдачей от выстрела 21-мм ракеты, как показали полевые испытания», — отметил американский телеканал.
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