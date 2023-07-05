Французский депутат Гедж заявил о «репрессивных задержаниях» протестующих

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Депутат Национального собрания Франции Жером Гедж заявил, что полицейские используют репрессивные задержания жителей страны, участвующих в демонстрациях против пенсионной реформы.
«Хотел бы узнать, кто из подчинённых министра внутренних дел оправдывает применение такой политики превентивных арестов и были ли в кратчайшие сроки приняты какие-либо меры, чтобы не допустить регулярного использования такого рода практик всеми комиссариатами?» — приводит RT текст обращения депутата к главе МВД Франции Жеральду Дарманену.
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