Французский политик заявил, что страна оказалась на пороге гражданской войны

Фото: iStock/SimonLukas
Бывший кандидат в президенты Земмур: Франция оказалась на пороге гражданской войны
Экс-кандидат в президенты Эрик Земмур заявил, что массовые беспорядки во Франции можно расценивать как преддверие гражданской войны. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что сейчас происходят столкновения населения и органов власти.
Для политиков причина происходящего заключается в миграционной политике. А также по мнению Земмура, на сотрудников полиции сейчас оказывается чрезмерное давление.
Экс-кандидат в президенты добавил, что убийство подростка непростительно, однако у 17-летнего Нахеля М. было множество судимостей, к тому же он пять раз привлекался к ответственности за отказ подчиняться.
Читайте также:
Во Франции начались похороны подростка, погибшего от рук полицейского
BFMTV: В пригородах Парижа начались беспорядки после убийства полицией 17-летнего подростка
Во Франции за ночь подожгли более 1300 автомобилей и 234 здания
Он отметил, что сейчас происходят столкновения населения и органов власти.
Экс-кандидат в президенты добавил, что убийство подростка непростительно, однако у 17-летнего Нахеля М. было множество судимостей, к тому же он пять раз привлекался к ответственности за отказ подчиняться.
Читайте также:
Во Франции начались похороны подростка, погибшего от рук полицейского
BFMTV: В пригородах Парижа начались беспорядки после убийства полицией 17-летнего подростка
Во Франции за ночь подожгли более 1300 автомобилей и 234 здания
Екатерина Коршунова