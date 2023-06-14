Французский журналист Тронше рассказал, что его поразило в «новом» Мариуполе

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Журналист Radio France Сильвен Тронше заявил о впечатляющих масштабах строительства в восстанавливаемом Мариуполе
Французский журналист Сильвен Тронше заявил о впечатляющих масштабах строительства в Мариуполе, восстанавливаемом после боевых действий. Об этом сообщает Radio France.
Тронше рассказал, что по прибытии в Мариуполь был поражен масштабами строительства. Он отдельно отметил дорожную инфраструктуру в городе, красочные здания и отели для туристов.
Журналист сделал вывод, что цель нового Мариуполя — стать полноценным курортом на берегу Азовского моря.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Мариуполь отправятся восстанавливать российские студенты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Тронше рассказал, что по прибытии в Мариуполь был поражен масштабами строительства. Он отдельно отметил дорожную инфраструктуру в городе, красочные здания и отели для туристов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Мариуполь отправятся восстанавливать российские студенты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян