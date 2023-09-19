Франция отказалась запрещать въезд машинам с российскими номерами.

На прошлой неделе ещё 19 областных аттракционов прошли проверку инспекторов Гостехнадзора министерства экологии и природопользования Московской области.

«Сезон эксплуатации еще не закончился, поэтому важно контролировать работу каруселей до периода, когда они уйдут в так называемую «зимовку» — период, когда большинство из них закроется для посетителей и уйдет на техническое обслуживание», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Специалисты Гостехнадзора проводят регулярные проверки для обеспечения безопасности аттракционов и технических средств, а также, чтобы выявить технические неисправности и пресечь чрезвычайные ситуации, сообщаетпресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

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