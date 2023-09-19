Франция отказалась запрещать въезд машинам с российскими номерами.

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«Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила. Но мы не планируем их менять», — пояснили во французском дипломатическом представительстве издательству «Известия».Напомним, 8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения для членов Евросоюза, в котором поясняло запрет на территорию ЕС автомобилей с номерами России, так как это может оцениваться как импорт.
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