Французский политолог Леруа получил российское гражданство

Маркетплейс Ozon запустил продажи китайских автомобилей Chery. Об этом сообщает издание «Ведомостям», ссылаясь на представителя компании. Автомобиль можно приобрести пока что только в Москве и Подмосковье. По словам собеседника агентства, список городок будет дальше расширяться.