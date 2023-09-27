Французский политолог Леруа получил российское гражданство

Фото: istockphoto/JessAerons
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении французскому политологу Эммануэлю Леруа российского гражданства.
Эммануэль Леруа-генеральный секретарь международного движения «Народный суверенитет» и основатель фонда «Защитим детей Донбасса».
На референдуме о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Леруа работал наблюдателем.
Гражданином РФ стал и уроженец Львова, филолог и переводчик Олег Цыбенко.
Ранее сообщалось, что российские прыгуны в воду Качанов и Мялин сменили спортивное гражданство. Атлеты уже заявлены за команду Узбекистана на Азиатские игры-2023. Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рекомендовал не придавать особого значения переходу.
Читайте также:
Российские прыгуны в воду Качанов и Мялин сменили спортивное гражданство
Фигуристку Дробязко лишили литовского гражданства за выступление в России
Чемпион России конькобежец Семирунний будет выступать за Польшу
На референдуме о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Леруа работал наблюдателем.
Ранее сообщалось, что российские прыгуны в воду Качанов и Мялин сменили спортивное гражданство. Атлеты уже заявлены за команду Узбекистана на Азиатские игры-2023. Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рекомендовал не придавать особого значения переходу.
Читайте также:
Российские прыгуны в воду Качанов и Мялин сменили спортивное гражданство
Фигуристку Дробязко лишили литовского гражданства за выступление в России
Чемпион России конькобежец Семирунний будет выступать за Польшу
Мария Фирсова