Фридман раскрыл, как оказался в Израиле

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что переехал в Израиль еще неделю назад, в интервью для Bloomberg.
Ранее источник близкий к бизнесмену сообщил РБК, что Михаил Фридман переехал в Израиль. Информацию об этом подтвердили в «Альфа-групп» и уточнили, что «сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно».
Он также отметил, что больше не может жить в Великобритании из-за санкций.
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«Неделю назад я переехал в Израиль. Теперь я прилетел в Москву из-за нынешней ситуации. Когда все успокоится, планирую вернуться в Израиль и постоянно проживать там», - прокомментировал ситуацию Фридман.
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Евгения Парфентьева