Фриганство: еда из мусорок или путь к устойчивому потреблению отходов?

Фото: IStock/Roman Mykhalchuk
«Фриганство — это образ жизни, в котором мы используем продукты “на выброс”. То есть те, которые другие люди выбрасывают из-за их непонятного запаха, вкуса, качества и так далее. Лично мне кажется, что пища, которую общество считает отходами, на самом деле является полезным ресурсом. Еду можно и нужно можно использовать для уменьшения экологического следа. Это одна из философий направления. Другая заключается в том, чтобы бороться с проблемой голода в мире», — рассказала «Радио 1» Наталья из Москвы, которая занимается фриганством два года.
При этом, продукты не испорченные. Фриганы ищут продукты в мусорных контейнерах магазинов, рынков, ресторанов и других местах, где обычно выбрасываются непроданные или просроченные товары, но которые по-прежнему пригодны для употребления. Как рассказала Наталья, многие представители движения сотрудничают с организациями и сообществами, которые предоставляют им информацию о доступных продуктах или вовсе отдают их бесплатно, когда срок годности будет близок к окончанию.
«Мы применяем определённые навыки и знания, чтобы определить, какая пища безопасна для употребления. Мы изучаем характеристики продуктов, обращаем внимание на состояние упаковок и запахи. Ну и конечно, мы редко едим еду в том виде, в котором её добыли. Чтобы убить бактерии и вирусы и быть уверенными в безопасности, почти всю еду фриганы готовят», — отметила девушка.Хоть фриганство и считается новым направлением, зародилось оно ещё в 1960-е годы в США. Тогда жители Сан-Франциско, участвовавшие в группировке Diggers, организовали пункты раздачи «спасённой еды». Они использовали продукты, которые списывали магазины за несколько дней до истечения срока годности. Кроме еды активисты предлагали нуждающимся бесплатный ночлег и медицинскую помощь. Главным принципом Diggers было противостояние капитализму. Активисты хотели жить в обществе без денег, где всё необходимое человек бы получал бесплатно.
Сегодня одним из известных представителей фриганства в медиа сообществе является блогер Стас Аскет, который прославился благодаря мему «База кормит» и контенту о фриганизме.
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