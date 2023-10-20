ФСБ ликвидировала 42 подпольные мастерские по производству оружия

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в тесном взаимодействии с МВД России и подразделениями Росгвардии выявили и ликвидировали 42 подпольные мастерские по изготовлению и модернизации оружия и боеприпасов.
В результате пресечения деятельности цехов из незаконного оборота было изъято 352 единицы стрелкового оружия отечественного и иностранного производства. Например, у преступников изъяли 42 гранатомета, 67 автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 105 карабинов, винтовок и ружей, 120 пистолетов. Кроме того, у цеховиков было обнаружено 607 гранат, снарядов и мин различных модификаций, а также около 138 тысяч патронов к различному ручному оружию.
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Александр Бойцов