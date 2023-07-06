ФСБ ликвидировала националиста, готовившего теракт

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ФСБ совместно с СК пресекла теракт на территории Тюменской области, который готовили националисты по заданию спецслужб Украины, один диверсант ликвидирован.
На месте задержания, сотрудники силовых структур обнаружили самодельные взрывные устройства, боеприпасы и оружие. По информации ведомства, националисты действовали в интересах украинских формирований и по их заданию.
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