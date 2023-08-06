 ФСБ назвала страну, из которой граждане чаще всего въезжали в Россию. 

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Из Финляндии, Эстонии и Германии граждане стали намного чаще въезжать в Российскую Федерацию.
Такие данные приводит Федеральная служба безопасности РФ.
Рейтинг среди европейских стран возглавила Финляндия, откуда в первом полугодии 2023 года по разным причинам в Россию въехали 47,3 тысяч раз. За аналогичный период 2022 года в РФ въехали 14 тысяч раз. Из Эстонии 47 тысяч раз, из Германии — 36,3 тысяч.
А в качестве туристической цели въезда в Россию рейтинг возглавила Германия.
Ранее сообщалось, что бизнес на востоке Финляндии, ориентированный в основном на туристов, страдает после закрытия границы с Россией – предприниматели становятся банкротами.
Например, за компанией Saimaa Travel, последние два десятка лет перевозившей финских туристов из Лаппеенранты в Выборг, теперь числится долг в 260 тысяч евро. Не лучше положение и у фирм на юго-востоке страны, прибыль которых целиком зависела от российских туристов. Скажем, спа-отель в Иматре после отказа властей их пускать может недосчитаться двух десятков своих сотрудников.
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Рейтинг среди европейских стран возглавила Финляндия, откуда в первом полугодии 2023 года по разным причинам в Россию въехали 47,3 тысяч раз. За аналогичный период 2022 года в РФ въехали 14 тысяч раз. Из Эстонии 47 тысяч раз, из Германии — 36,3 тысяч.
Ранее сообщалось, что бизнес на востоке Финляндии, ориентированный в основном на туристов, страдает после закрытия границы с Россией – предприниматели становятся банкротами.
Например, за компанией Saimaa Travel, последние два десятка лет перевозившей финских туристов из Лаппеенранты в Выборг, теперь числится долг в 260 тысяч евро. Не лучше положение и у фирм на юго-востоке страны, прибыль которых целиком зависела от российских туристов. Скажем, спа-отель в Иматре после отказа властей их пускать может недосчитаться двух десятков своих сотрудников.
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Мария Фирсова