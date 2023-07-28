ФСБ обнаружила незаконное потребление электроэнергии на сумму 18 млн рублей

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Сотрудники управления ФСБ по Калужской области задержали представителя организации, которая незаконно потребляла электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Представитель организации был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователи выясняют, на протяжении какого времени организация безотчетно потребляла электроэнергию. Злоумышленнику вменяется статья о причинении имущественного ущерба.
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Анастасия Крестьянова