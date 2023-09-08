ФСБ обвинила россиянку в госизмене за фото военных эшелонов

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По информации ТАСС, Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила обвинение в государственной измене россиянке, проживающей в городе Чита.
По данным ФСБ, 21-летняя женщина была задержана за фотографирование и съемку видеоматериалов военной техники России, двигавшейся по железнодорожным путям и предназначенной для Государственной пограничной службы Украины. В настоящее время обвиняемая находится под стражей.
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Артем Кузьмин