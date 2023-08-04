ФСБ пресекла деятельность пособников ВСУ в Херсонской области

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Группа пособников вооруженных формирований Украины, передававших сведения о военной инфраструктуре ВС РФ в зоне проведения спецоперации, задержаны в Херсонской области. Об этом сообщает ФСБ по региону.
Два гражданина Украины, проживающих на территории Херсонской области были задержаны за шпионаж.
Мужчины передавали собранные по заданию украинских спецслужб сведения о военной инфраструктуре ВС РФ в зоне СВО своим кураторам. Также, пособники направляли Украине данные о перемещении военнослужащих в Херсонской области.
В ведомстве сообщили, что уголовное дело в отношении жителей области передано в суд для избрания задержанным меры пресечения.
Ранее сообщалось, что россиянина приговорили за госизмену к 12 годам колонии.
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Мужчины передавали собранные по заданию украинских спецслужб сведения о военной инфраструктуре ВС РФ в зоне СВО своим кураторам. Также, пособники направляли Украине данные о перемещении военнослужащих в Херсонской области.
Ранее сообщалось, что россиянина приговорили за госизмену к 12 годам колонии.
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Анастасия Крестьянова