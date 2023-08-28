ФСБ пресекла противоправную деятельность информатора посольства США Шонова

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ФСБ России пресекла противоправную деятельность информатора американского посольства, экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке гражданина РФ Роберта Шонова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках уголовного дела, дипломаты США, фигурирующие в материалах, будут допрошены.
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