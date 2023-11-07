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ФСБ разоблачила печатавших до 2-х млрд рублей в год фальшивомонетчиков

07 ноября 2023, 14:07
Фото: istockphoto/ArtemSam

Фото: istockphoto/ArtemSam

Сотрудники ФСБ разоблачили группу из 24-х фальшивомонетчиков, работавших в семи разных регионах России. За год они штамповали до двух миллиардов поддельных рублей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего было произведено 144 обыска в разных городах. Преступная организация действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Саратовской, Белгородской областей, а также в республиках Дагестан и Крым. Фальшивомонетчики специализировались на изготовлении купюр номиналом 5 тысяч рублей.

Большую часть своей «продукции» участники банды реализовывали через интернет-ресурсы на специально созданных площадках. Остальные фальшивые банкноты распространялись с помощью так называемых «закладчиков» и при личных встречах. В ходе следствия были обнаружены и изъяты более 20 миллионов поддельных рублей, специальное оборудование и клише, банковские карты и другие предметы и документы. Фигуранты в количестве 24 человек заключены под стражу.

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#крым
#деньги
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Глава «Союза отцов» Солёнов оценил идею надбавки многодетным пенсионерам
07 ноября 2023, 14:30

Фото: istockphoto.com/FJZEA

Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов заявил, что вводить для пенсионеров старше 70 лет допвыплату к пенсии, если эти граждане в течение жизни имели на иждивении троих и более детей, нужно в зависимости от того, как они их воспитывали.
«У них могло быть в своё время трое детей, но как они занимались воспитанием и были вовлечены — это самый главный вопрос. Мало родить, надо воспитать, поднять и доказать, что родители были вовлечены в воспитание», — прокомментировал в беседе с RT Солёнов.

При этом, он назвал такую меру весьма положительной.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой ввести дополнительную выплату к пенсии для тех пенсионеров старше 70 лет, кто когда-либо имел на иждивении троих и более детей. Она отметила, что такая мера окажет влияние на решение демографических проблем в стране.

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#пенсии
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#социальные выплаты
#пенсионеры
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Стало известно, какой литературе россияне отдают предпочтение
Опрос: Россияне любят фантастику
07 ноября 2023, 14:06

Фото: istockphoto.com/fotyma

Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что большинство россиян любят читать фантастику.
Так ответили 36% опрошенных. Ещё 27% отметили, что отдают предпочтения детективам, 25% – классической литературе, 21% – историческим романам, 16% – книгам о приключениях.

Как передаёт RT, россияне до 34 лет чаще всего в литературе выбирают фэнтези и научпоп, в то время как граждане возрастом от 45 лет чаще читают исторические романы.

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. экономически активных жителей старше 18 лет со всех округов России.

А другой опрос группы финансовых сервисов, резидента «Сколково» CosmoVisa показал, что каждый пятый житель Московской области имеет от двух и кредитов. Как передают «Вести Подмосковья», 55% человек заявили о наличии кредита, из которых у 27% — один кредит, у 21% — два кредита, а у 7% — три и более.

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#кредиты
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Волоколамские школьники поздравили бойцов СВО с праздником
07 ноября 2023, 13:58

Фото: istockphoto /Aleksandr Golubev

Школьники из Волоколамска поздравили бойцов СВО с Днём народного единства. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Волоколамские школьники ко Дню народного единства сделали флешмоб в поддержку участников Специальной военной операции.

Ребятам записали видеообращение бойцам, в котором о подвигах солдат на полях сражений, чтобы поддержать бойцов.

«Ребята сами решили подготовить флешмоб, выбрали стихи, которые хотели зачитать нашим бойцам, чтобы ребята чувствовали поддержку из родного города, знали, что в них верят, любят и ждут дома! Хочется пожелать стойкости, силы духа, возвращаться живыми домой. И в этот праздник сказать, что в единстве – наша сила», – отметила советник директора по воспитанию Татьяна Кукушкина.

Кроме этого, школьники пожелали военнослужащим скорейшего возвращения домой.

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#военные
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Депутат Лантратова предложила надбавку к пенсии для многодетных пенсионеров
07 ноября 2023, 13:52

Фото: istockphoto.com/Denis Vostrikov

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой ввести дополнительную выплату к пенсии для тех пенсионеров старше 70 лет, кто когда-либо имел на иждивении троих и более детей.
Она отметила, что такая мера окажет влияние на решение демографических проблем в стране.

«Предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трёх и более детей, в том числе усыновлённых или находящихся под опекой», — приводит RT текст обращения депутата на имя зампреда правительства Татьяны Голиковой.

Ранее правительство Москвы упростило порядок предоставления льгот по оплате взносов на капремонт для отдельных категорий граждан, включая пенсионеров.

«Действие постановления распространяется на предоставление следующих льгот: освобождение от оплаты взносов на капремонт одиноко проживающих неработающих собственников квартир в возрасте старше 80 лет или собственников квартир старше 80 лет и проживающих в семье, состоящей только из неработающих пенсионеров и инвалидов; предоставление льготы 50% тем же категориям москвичей, достигшим возраста 70 лет», – приводит АГН «Москва» текст материала на официальном сайте мэра Москвы.

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#пенсии
#льготы
#выплаты
#пенсионеры
#помощь
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В Москве состоится фестиваль психологического просвещения
07 ноября 2023, 13:17

Фото: istockphoto.com/master1305

Фестиваль психологического просвещения «Psyfest 2023: осеннее обострение» состоится в Москве с 10 по 12 ноября.
«Каждый найдёт практическую пользу, участие в мероприятии подразумевает непосредственное вовлечение гостей в ту или иную активность. На фестивале мы постарались создать атмосферу доверия и душевного комфорта для каждого его участника», – приводит АГН «Москва» слова главного психиатра депздрава Москвы, главврача психиатрической клинической больницы №1 профессора Георгия Костюка.

В период фестиваля запланировано 75 различных мероприятий, среди которых интерактивные семинары, мастер-классы и психологические тренинги.

Ранее россиянам раскрыли важность объятий и назвали пять поводов обнять близкого человека. Как передаёт редакция «Дни.ру», причинами близкого телесного контакта могут быть выражение любви и поддержки, снижение стресса и тревоги, укрепление иммунитета, подъём настроения, установление прочной связи.

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#психолог
#обучение
#мероприятия
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Выставку «Россия» на ВДНХ за три дня посетили почти 450 тысяч человек
07 ноября 2023, 12:39

Фото: Радио 1

За первый три дня число посетителей выставки-форума «Россия» достигло почти 450 тысяч человек. Об этом рассказали организаторы, пишет РИА Новости. В день открытия выставки, 4 ноября, ее посетила 191 тысяча человек, 5 ноября – 123 тысяч, а 6-го – 134 тысяч. Отмечается, что данный показатель стал рекордным для ВДНХ.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в День народного единства и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней примут участие 89 регионов, 22 федеральных органа власти, 20 компаний и общественных организаций — итого 131 экспозиция.

5 ноября на площадке выставки прошел гала-концерт «Роза Ветров — Достижение России», на котором выступили молодые таланты со всей России, а также концерт VK с участием исполнителей GAYAZOV$ BROTHER$, Антоха МС, Ramil' и Seville. Такэе, 6 ноября, на главной сцене выставки-форума выступила победительница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова.

Для экскурсий по экспозициям пригласили больше 2 тыс. экскурсоводов, который и смогут провести 12 миллионов гостей по всем 30 павильонам.

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#россия
#выставка
#форум
#концерт
#день народного единства
#вднх
#выставки
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Волонтеры Подмосковья организовали акцию «Доброе дело. Добрые письма»
07 ноября 2023, 12:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Волонтеры Подмосковья организовали акцию «Доброе дело. Добрые письма» в рамках выставки-форума «Россия». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Любой желающий мог написать письмо с пожеланиями бойцам в зону СВО в специальной зоне на стенде Московской области в 75-м павильоне ВДНХ.

«На выставке  «Россия»  Волонтёры Подмосковья работают с первого дня, и сейчас они стали инициаторами важной акции - «Доброе дело. Добрые письма». Все послания со словами поддержки будут переданы нашим бойцам «за ленточку» с ближайшей партией гуманитарного груза», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Стоит отметить, что с начала акции на форуме было написало свыше 300 писем для военнослужащих. 

Кроме этого, на выставке желающие могут узнать о достижениях региона, посетить комнаты с видеокапсулами, а также поиграть в игру-стратегию, которая сделана на принципах работы ЦУР и портала «Добродел».

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#добродел
#цур
#вднх
#письма
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#доброе дело
#сво
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Почетный гражданин Московской области Борис Громов отмечает юбилей
07 ноября 2023, 12:12

Фото: пресс-служда админитсрации губернатора Московской области

Почетный гражданин Московской области Борис Всеволодович Громов празднует 80-летие. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Московской области.
Борис Всеволодович родился 7 ноября 1943 года.  Он является героем Советского Союза,  награждён орденом Ленина, двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Красной звезды, орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, медалями и иностранными орденами.

С 1989 года стал народным депутатом СССР. Также в декабре 2003 г. вошёл в состав президиума Государственного совета Российской Федерации и стал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва.

Кроме этого, благодаря инициативе Громова была создана Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое Братство». 

Стоит отметить, что Борис Громов 12 лет занимал пост губернатора Московской области.

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#подмосковье
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Врачи рассказали о состоянии Юрия Соломина
Юрий Соломин находится в реанимации, медики оценили его состояние как тяжелое
07 ноября 2023, 11:51

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации одной из московских больниц, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом РИА Новости сообщили РИА Новости в больнице.
Отмечается, что Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением кровообращения мозга. 

Ранее сообщалось, что Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом в Москве вчера, 6 ноября. 

В июне актёру и режиссёру исполнилось 88 лет. Юрий Соломин известен по фильмам «Обыкновенное чудо» и «Адъютант его превосходительства». Выступал режиссёром «Ревизора» и «Скандального проишествия в Брикмилле». Также Юрий Соломин театральный педагог и худрук Государственного академического Малого театра России с 1988 года.

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