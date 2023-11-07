ФСБ разоблачила печатавших до 2-х млрд рублей в год фальшивомонетчиков

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Сотрудники ФСБ разоблачили группу из 24-х фальшивомонетчиков, работавших в семи разных регионах России. За год они штамповали до двух миллиардов поддельных рублей.
Большую часть своей «продукции» участники банды реализовывали через интернет-ресурсы на специально созданных площадках. Остальные фальшивые банкноты распространялись с помощью так называемых «закладчиков» и при личных встречах. В ходе следствия были обнаружены и изъяты более 20 миллионов поддельных рублей, специальное оборудование и клише, банковские карты и другие предметы и документы. Фигуранты в количестве 24 человек заключены под стражу.
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Александр Бойцов